"Szexi vagy" - bomba formában van Szabó Zsófi

Szabó Zsófi bomba formában van. A gyönyörű családanya és a TV2 műsorvezetője már többször megmutatta, mennyire jól néz ki, legújabb fotójával azonban ismét ledöbbentette rajongóit. Mindezt azok után, hogy a 2024-es Dancing with the Stars során rengeteg feszülős, szexi, kivágott, apró, helyenként áttetsző ruhát adtak rá a műsor készítői a táncokhoz.

Már a Dancing során is megmutatta többször tökéletes alakját / Fotó: Baksa Norbert

A Mokka reggeli műsorvezetője persze tesz is tökéletes kinézetéért, amit mi sem bizonyít jobban annál, minthogy most is egy pilates edzőteremből jelentkezett be a következő üzenettel

Óvd meg a békédet

- írta, majd egy idézetet is csatolt ennek kapcsán:

Beszélj először Istennel, mielőtt döntést hozol, mielőtt túlgondolnád a dolgokat, mielőtt más véleményét kéred ki.

Hiába azonban az elgondolkodtató mondat, Zsófi rajongói csakis a családanya izmos, varázslatos testére tudtak fókuszálni.

Szexi vagy.

"Gyönyörű vagy."

Bomba vagy.

- érkeztek számára sorra a kommentek.

Szabó Zsófi fotója IDE kattintva érhető el.