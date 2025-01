Csúnya pletyka: máris szakított a Dancing with the Stars álompárja?

Mihályfi Luca és Hegyes Berci románca a Dancing with the Stars legutóbbi évadának egyik legizgalmasabb, legmeghatóbb története volt. A profi táncos és Mihályfi Balázs színész lánya már a verseny kezdete óta remek párost alkottak, nemcsak a zsűrit nyűgözték le, hanem a közönséget is, és bizony arra sem kellett sokat várni, hogy a sasszeműek észrevegyék: talán nem csak az érzéki rumba vagy a szenvedélyes tangó közben érnek szívesen egymáshoz. Persze már akkor beindult a pletyka: vajon tényleg az énekesnő Hegyes Berci barátnője?

Dancing with the Stars: a tánc összehozta Lucát és Bercit Fotó: Polyak Attila

Dancing with the Stars: kanadai romantika

– Nagyon boldog voltam, mert annak szurkoltam, hogy Berci legyen a partnerem – kezdte Luca a hot! magazinnak tavaly novemberben. – Nem lepődtem meg, mert amikor arra gondoltam, kivel fogok táncolni a Dancing with the Stars-ban, állandóan őt képzeltem el. Szerintem ezt így akarta a sors vagy a csillagok állása; minden vágyam így teljesüljön! Láttam rajta, hogy ő is örül nekem; nagyon jólesett, hogy ez nem egyoldalú – pirult el egy picit az énekesnő, és bizony, már ezek a mondatai is roppant árulkodóak voltak.

Bár Luca és Berci végül nem nyerték meg a DWTS legutóbbi évadát, a táncos showműsor elhozta nekik a rég várt szerelmet, sőt, Berci még szerepet is kapott Mihályfi Luca Orosz Rulett című klipjében.

Hegyes Berci tavaly év végén az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy épp Kanadába szólította a táncos karrierje, de természetesen Lucát is magával vitte. Így szabadidejükben bejárják a várost és romantikus programokat szerveznek együtt. Egy nap alatt voltak vásárolni, korcsolyázni és még egy élményfürdőbe is ellátogattak. Úgy tűnik valóban igyekeznek bepótolni az összes romantikázást, ami elmaradt a Dancing with the Stars alatt, hiszen a rengeteg próba miatt szinte semmire sem volt idejük, így a kapcsolatuk elejéről a randizós fázis is hiányzott, ám ezt nem szeretnék ennyiben hagyni.

A fiatal énekesnő azt is elárulta, hogy nemcsak partnerébe, de a táncba is beleszeretett ezalatt a két és fél hónap alatt, így semmiképpen sem szeretné abbahagyni. Ebben pedig természetesen szerelme is tud neki segíteni. Így a rajongók legnagyobb örömére valószínűleg nem a műsorban láthatták őket utoljára együtt a parketten.