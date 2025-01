Mészáros Lili 2025-ös terveiről vallott: „A következő fix állomás Milánó”

A Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili számára közel egy évvel ezelőtt teljesen új időszámítás kezdődött. A fiatal modell előtt számtalan ajtó nyílt meg, miután megnyerte a műsort, és igyekezett is minden lehetőséget megragadni. Ennek köszönhetően Lili karrierje szinte szárnyal, olyannyira, hogy tavaly év végén már Athént is meghódította modellként. Az ambiciózus lány idén pedig még ennél is magasabbra céloz, és ha így folytatja, határ a csillagos ég.

A Next Top Model Hungary Mészáros Lilije idén a Milánói Divathéten szeretne bizonyítani / Fotó: Szabolcs László

Lili igazán céltudatosan áll a modell szakmához, így nem csoda, hogy halmozza a sikereket. Idén akár még valamelyik nagyváros divathetén is láthatjuk, ugyanis ezt a célt is kitűzte maga elé. Sőt, már megvalósulni is látszik ez a terv.

Még csak nagy vonalakban vannak terveim idénre, de azt tudom már mondani, hogy a következő fix állomás Milánó. Az úgymond divatfővárosokban február végén szokott lenni a nagybetűs divathét, így most Milánóval próbálkozom meg. Még nincs fix szerződésem, mert több ügynökség is szóba jöhet, de ha minden jól megy, még most januárban kiutazom, és ott töltök egy hosszabb időszakot

– mesélte.

Mészáros Lili családja és párja nélkül persze nem biztos, hogy ott tartana, ahol, így igyekszik meghálálni nekik a támogatást, és minél több időt tölteni velük, akár külföldön is.

– A párom most valószínűleg nem a teljes időre tart velem, de azért már rágom a fülét, hogy 1-2 hétre jöjjön ki. Igaz turista szempontból Milánó nem a legizgalmasabb város, mert pár nap alatt körbejárható, ilyen szempontból Athén valamivel jobb volt. De ennek ellenére néhány hetet valószínűleg kint tölt velem. Sőt, már anyukám és az unokatesóim is bejelentkeztek, úgyhogy lehet, hogy megint kiutaztatom az egész családot – árulta el nevetve.

Mészáros Lili modellként még nem járt Ázsiában

A TV2 sztárja nagyon tudatosan gondolkozik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy elismert legyen ebben a szakmában.

Tényleg az egyik legnagyobb célom erre az évre, hogy éljek a lehetőségekkel, amiket a műsor által kaptam. Athén ilyen szempontból nagyon jó volt, és itthon is szuper munkáim vannak. De a következő lépcsőfokot mindenképpen abban látom, hogy külföldön is letegyek valamit az asztalra

– vallotta be.