Rá sem ismerni, sosem látott fotókat mutatott a Next Top Model Hungary nyertese

A Next Top Model Hungary Mészáros Lilije a műsor megnyerése után halmozza a sikereket és a hazai munkák után most külföldön próbál szerencsét, ahol úgy tűnik, szintén imádják. A modell most újabb fotókat osztott meg magáról a közösség oldalán, amiken a rajongói legnagyobb meglepetésére szinte fel sem lehet ismerni!

Mészáros Lili a Next Top Model Hungary versenyzője eddig sosem látott fotókat osztott meg karrierje kezdetéről (Fotó: Bors)

Így, hogy a modellkarrierje szárnyal, Mészáros Lili Instagramon nosztalgiázott, mert úgy érzi, szüksége van arra, hogy olykor visszatekintsen a kezdetekre.

Most, hogy a modellkedés egy új szintre lépett az életemben, jól esik picit visszanézni

– írta a képekhez, amiken még barna hajjal látható 2017-ben. A fotókért természetesen mindenki odáig van, sőt a rajongói azt sem tudják eldönteni, hogy így vagy a szőke hajkoronával gyönyörűbb.

A Next Top Model Hungary szereplője szerelmével költözött külföldre

A fiatal modell elárulta, mindig is arra vágyott, hogy olyan munkája legyen, amivel sokat utazhat - természetesen kedvesével együtt. Ez pedig most valóra is vált, hiszen Mészáros Lili párja is olyan munkát végez, ami lehetővé tette, hogy együtt költözzenek Athénba, ahol nem csak világot látnak, de a lány modellként is fejlődhet. Emellett persze Magyarországon is dolgozik, ha épp hazalátogat, sőt nemrég Franciaországban, Cannes-ban is bemutatkozott.

Én mindig arról álmodtam, hogy egyszer lesz egy olyan párkapcsolatom és egy olyan életem, amiben utazgathatunk együtt és felfedezzük a világot. Most pedig itt állok ennek a kapujában. Csak azt remélem, hogy be tudok rajta lépni

- mesélte a Tények Plusznak az első külföldi munkája előtt.