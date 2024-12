A TV2 legszebb sztárja elárulta: könnyekig hatódott, neki szurkol a Megasztárban

Vasárnap eldőlt, ki nyeri a Megasztár 2024-es évadát. Már csak négyen vannak versenyben az év hangja címért: Tóth Abigél, Balogh Rebeka Valéria, Gudics Máté és Orbán Rudi méretteti meg magát még utoljára a színpadon. A TV2 egy másik tehetségkutatója, a Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili elárulta, neki ki a favoritja. De nem csak ő, a Megasztár kiesői közül is színt vallottak néhányan.

Mészáros Lili és édesanyja élőben nézte a Megasztár elődöntőjét. A Next Top Model Hungary győztese elárulta, ki nála az abszolút befutó (Fotó: Markovics Gábor)

„Ha egy nevet kell mondanom...”

– Ezt az oldalamat nem sokan ismerik, de nagy zenerajongó vagyok – kezdte mosolyogva Mészáros Lili, akivel még az előző élő show-ban, a stúdióban beszélgetett a Bors. – Ha a Jóisten nagyobb tehetséggel áldott volna meg, lehet most zenészként tevékenykednék a színpadon – viccelődött.

– A hangom sajnos nem olyan szép, de öt évig zongoráztam. Meglátjuk, egyelőre a hallgatóságot erősítem. Egyébként tényleg hiszek abban, hogy akár 35-40 évesen is lehet szakmát váltani. De én másféle tehetségekkel lettem ellátva, és imádom a utat, amit járok – tette hozzá az éppen nemzetközi karriert építő modell, aki a favoritját is elárulta!

Ha egy nevet kell mondanom: Rudi lenne az!

Vannak közös ismerőseink, ami egy kicsit plusz kapcsolódás vele. És élőben hallgatni a hangját, egészen különleges élmény, könnyekig hatódva figyeltem a produkcióit – nyugtázta a modell, aki a különleges hangú énekes győzelmét várja.

Orbán Rudi produkciója könnyekig hatotta a TV2 gyönyörűségét (Fotó: Markovics Gábor)

A Megasztár versenyzői egyhangúan szavaztak...

S hogy mi a helyzet a Megasztár kiesőivel? A korábbi hetekben már megmutatták tehetségüket, ám a döntőig már nem juthattak el. Ettől függetlenül figyelemmel kísérik versenytársaik sorsát, s bár mindegyik döntőst kedvelik, azért ők is tudtak kedvencet választani. A hét közepén egy nagyszabású közönségtalálkozón gyűltek össze a Megasztár 7. évadának énekesei, ahol néhányan elárulták, kinek a győzelmére számítanak leginkább. Elég egyhangú válaszok érkeztek…

Az elődöntőben kiesett Bánsági Petronella némi hezitálás után kijelentette:

Gudics Máténak szurkolok!

– mosolygott.

A szintén az utolsó pillanatban a döntőről lecsúszó rocker, Dénes Dávid azt felelte:

– Talán a saját stílusomhoz legközelebb Gudics Máté áll, így talán őt mondanám. De mindenkinek szurkolok – érkezett a diplomatikus válasz.