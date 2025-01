Lissák Laura kitálalt a TV2 új műsoráról: „Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt a tánccal összefüggésbe hozni”

Szilveszterkor már láthatták a nézők a Password – A jelszó 1. adását, ami az Egyesült Államokból érkezett a TV2 képernyőjére. Az első részben Marics Peti és Pető Brúnó mérkőzött meg egymással egy-egy civil játékos párjaként. De a továbbiakban számos hazai celeb is feltűnik majd a műsorban, köztük Lissák Laura is, aki most mesélt is a játék nehézségeiről.

Lissák Laura is feltűnik majd a Password - A jelszó című új vetélkedőben (Fotó: Szabolcs László)

A játékban a celebek feladata, hogy egy-egy szóval, illetve a „testük használatával” azaz például mimikájukkal vagy hangsúlyukkal vezessék rá társukat, hogy kitalálja az egyszavas „jelszót”. Ezt persze úgy, hogy a minél több pontot szerezzenek közben és megelőzzék a másik párost. A Dancing with the Stars háttérműsorának műsorvezetője lapunknak el is árulta, mennyire volt nagy kihívás egy idegennel egy hullámhosszra kerülni.

Nekem nagyon fontos a kapcsolódás minden emberrel, akivel találkozom vagy együtt dolgozom, így egy kicsit tartottam is attól, hogy teljesen idegen emberek lesznek akikkel együtt kell játszanom. Ráadásul ez az összedolgozás az ő végső céljukat segíti, így különösen fontos, hogy ez jól működjön

– kezdte Laura.

– Így utólag azt gondolom, hogy nagyon nyitottak voltak a játékosok és mi is feléjük, éppen ezért abszolút gördülékenyen ment a dolog. Sőt, maga a játék is ettől lett igazán izgalmas, mert nagyon jól tudtunk kapcsolódni – tette hozzá.

Lékai-Kiss Ramóna vezetésével elindult az Amerikában évtizedek óta sikeres Password - A jelszó (Fotó: Szabolcs László)

A Dancing with the Stars Lissák Laura számára megkönnyítette a játékot

Táncosként Laura életében különösen nagy szerepet kap az alkalmazkodás, így ezt igyekezett a Password során is kamatoztatni.

Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt a tánccal összefüggésbe hozni, de szerintem valamilyen szempontból ez is segít. Az elmúlt négy évben, a Dancing with the Stars alatt megtanultam nagyon gyorsan alkalmazkodni egy teljesen idegen emberhez, szóval ezt a tudást valamennyire sikerült hasznosítanom. De szerintem főként a hozzáálláson múlik

– vallotta be.