Óriási bejelentést tett a TV2! Ennek igazán sokan fognak örülni

Ősszel lesz először látható hazánkban a Password – A jelszó című gameshow, ami egyenesen az Egyesült Államokból érkezik a TV2-re, ahol már 1961 óta fut óriási sikerrel. A csatorna egy jó hangulatú sajtótájékoztató keretében mutatta be a vetélkedőt, ahol a műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna még a meghívottakat is játékra invitálta, amiben Lissák Laura és Deutsch Anita volt a segítségére.

A TV2 szenzációs új, Password című műsorát élőben is bemutatta Lékai-Kiss Ramóna, Lissák Laura és Deutsch Anita közreműködésével Fotó: Szabolcs László

A vetélkedőben a civil játékosok celeb segítőtársaik segítségével küzdenek majd az elképesztő pénznyereményért. A versenyzők feladata az lesz, hogy kitalálják a jelszót, vagyis az egyszavas feladványt, amihez a sztárok szigorúan csak egyszavas nyomokat biztosíthatnak nekik. És bár többet nem mondhatnak, sőt, nem is mutogathatnak, de a mimikájukat, hanglejtésüket és testüket is bevethetik ahhoz, hogy közelebb juttassák párjukat a megfejtéshez. Ez pedig nem kevés őrült és nevetséges pillanatot eredményez majd a műsor során. Persze a szabályok betartása nagyon fontos, mert a győzelem olykor csak egy-egy apróságon múlik, Rami figyelmét pedig semmi sem kerüli el. Így a celebeknek és a játékostársaiknak minden kreativitására és őrült ötletére szükség lesz ahhoz, hogy megtalálják azokat a kiskapukat, amikkel a legtöbbet segíthetnek párjuknak a megadott kereteken belül.

Nem csak új vetélkedők, régi nagy kedvencek is visszatérnek a képernyőre Fotó: Szabolcs László

A TV2 győzelmére számít Fischer Gábor

A sajtótájékoztatón Fischer Gábor azt is elárulta, hogy idén ősszel komoly nézettségi csatára készülnek a két nagy csatorna között, azonban úgy érzi, felkészültek a harcra, és mindenük megvan ahhoz, hogy a TV2 győztesként zárja az évet. A felhozatal pedig valóban az eddigi egyik legerősebb lesz, hiszen 5. évadával tér vissza a Farm VIP, aminek a szereplőgárdáját szintén az eseményen jelentették be. Emellett hosszú évek után egy teljesen új évaddal tér vissza a Megasztár és a Legyen Ön is milliomos!, de persze a minden évben közkedvelt Dancing with the Stars-ra is lehet számítani az újdonságok mellett.