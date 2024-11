Lissák Laura meglepő vallomást tett a Dancing with the Stars-ról

A Dancing with the Stars 2024-es évada valósággal berobbant a képernyőre és hétről hétre izgalomban tartja a nézőket, ám van néhány érdekes változás az előző évadokhoz képest. A profi táncosok közül Mikes Anna és Lissák Laura sem lép parkettre idén, bár Laurát ennek ellenére is láthatják a nézők, hiszen ő kapta meg a Dancefloor háttérműsor vezetését. Ennek kapcsán egy érdekes titkot is elárult magáról.

A Dancing with the Stars táncosaként ismert Lissák Laura idén műsorvezetőként tűnik fel a képernyőn (Fotó: TV2)

Lissák Laura Instagramon jelentkezett be élő adásban ma reggel, ahol a követői sokféle témában kérdezhették, de persze legtöbben a műsor kulisszatitkaira voltak kíváncsiak. A táncos meg is osztott néhány apró részletet, mint, hogy hogy folynak a főpróbák, vagy hogy a show napján a versenyzők már déltől a stúdióban készülnek az estére. Érkezett viszont egy olyan kérdés is, hogy Laura melyik zsűritagot kedveli a legjobban, amire természetesen nagyon kitérő választ adott. Egy meglepő titkot viszont elárult ezzel kapcsolatban, ugyanis kiderült, hogy amikor először kellett interjút készítenie műsorvezetőként a zsűrivel, nagyon izgult, a szíve is majd’ kiugrott a helyéről. Az előző négy évadban ők voltak azok, akik kritikát fogalmaztak meg vagy éppen megdicsérték Laurát és aktuális partnerét egy-egy tánc után, így újra előttük állva ismét az az érzés kerítette hatalmába, mintha megint versenyzőként állna az „ítélőszék” előtt.

Lissák Laura így is élvezi a Dancing with the Stars-t

Bár elsőre nehéz volt, a Dancefloor műsorvezetője mára már leküzdötte ezt a félelmet és szívesen megy oda időnként a zsűritagokhoz egy-egy kérdés erejéig. Sőt nagyon élvezi is ezt a szerepet, bár az nem titok, hogy profi táncosként szíve továbbra is inkább a tánccipőhöz húz. És persze annak ellenére, hogy Laura így is remekül érzi magát, a rajongók reménykednek, hogy jövőre ismét a Dancing with the Stars versenyzői között láthatják majd.