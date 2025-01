Különleges nevet kap a TV2 sztárjának gyermeke: „Rögtön az esküvőt követő időszakban összejött”

Kafi Rea terhességéről mesélt a Borsnak, és a szomáliai modell elárulta születendő kisfia lehetséges nevét is. Kafi Rea férje oldalán gyűjti a neveket, amelyek közül mondott többet is, mint befutók. Kafi Rea fia születésének kapcsán arról is mesélt, hogy nehezen élte meg terhességének az elmúlt három hónapját.

Kafi Rea kisfiút hord a szíve alatt (Fotó: Ripost)

Kafi Rea terhessége elmúlt időszakáról mesélt

Az esküvőnket követően – körülbelül egy hónappal – derült ki, hogy várandós vagyok. Úgy néz ki, hogy lehetséges az is, hogy rögtön az esküvőt követő időszakban összejött, nem nagyon tudtunk erről. Úgy derült ki, hogy éreztem magamon, hogy fáradtabb vagyok, nem annyira jó a közérzetem, mint általában. Ekkor csináltam tesztet, ám az első negatív lett, két hétre rá viszont csináltunk egy újat, hiszen nem akartak szűnni a rosszullétek. A második teszt már azt mutatta, hogy áldott állapotba kerültem.

– kezdte a szomáliai modell, aki elárulta, hogy embert próbáló három hónapon van túl.

– Azért nem is nagyon nyilatkoztam sehol a terhességemről, mert meg kell várni a várandósság első három hónapját. Amúgy sem volt annyira kényelmes ez a három hónap – ha őszinte akarok lenni. Világéletemben akartam gyereket, imádom őket, viszont arról fogalmam sem volt, hogy milyen várandós anyának lenni. Nem voltam túl jól az utóbbi időben, de most már egyre jobb – tette hozzá az Ázsia Expresszt is megjárt modell. Valamint Kafi Rea születendő gyermeke neve is szóba került.

Kafi Rea esküvőjüket követően lett várandós (Fotó: Ladóczki Balázs / Origo)

A szomáliai modell elárulta, milyen nevet kaphat a nemsokára érkező kisbaba

Fiú gyerekkel vagyok terhes, már a neveken is gondolkodunk, gyűjtjük az ötleteket. Ha valami jó név eszünkbe jut, azonnal leírjuk, már van egy listánk, de még mindig nem fixáltuk pontosan, hogy mi lesz a születendő kisfiunk neve. A Jonatán és a Nathan előkelő helyen vannak ezen a listán, de ez még természetesen nem azt jelenti, hogy így is fogjuk elnevezni a babát. Szomáliai neveken is gondolkodunk, de mivel magyar állampolgár lesz, így valószínűleg csak második névként adhatnánk neki.

– mesélte boldogan a gyönyörű modell.