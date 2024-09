Férjhez ment az Ázsia Expressz sztárja: ilyen meseszép menyasszony volt - fotó

Kecskés Enikő és Kafi Rea Milla az Ázsia Expressz 2023-as évadában versenyeztek együtt, ahol az igen előkelő negyedik helyet sikerült megszerezniük. A két modell azóta is közeli barátságban maradt, olyannyira, hogy Kafi még az esküvőjére is meghívta Enikőt, aki az erről megosztott fotói kapcsán elárulta, már ő is szívesen oltár elé állna.

Kecskés Enikő Kafi Rea Milla néhány nappal ezelőtti esküvőjén vett részt (Fotó: Instagram)

Kecskés Enikő Instagram-oldalán osztott meg megható közös képeket a nagy napról.

Mexikótól az esküvőig, mindig a partnerem leszel. Nagyon örülök nektek. Most már én is férjhez akarok menni

– írta a képekhez a modell, ahol a menyasszonyt öleli.

De úgy tűnik Enikő nagy napjára még egy kicsit várni kell, hiszen nemcsak a csokrot nem kapta el, de egyelőre úgy tudjuk nincs is, aki gyűrűt húzhatna az ujjára. Bár az exe, T. Danny egy dalában elárulta, ő szívesen megtette volna, ha együtt maradnak. Ez már a múlté, amit talán most már az énekes volt barátnője is bán.

Mondjuk ki akkor, viszlát, többé nem látsz. Gyűrűt tettem volna rád, de nincs tovább…

– énekelte akkor Dani.

Kecskés Enikő az esküvő kapcsán elárulta, ő is szívesen férjhez menne (Fotó: Instagram)

Kecskés Enikőnek is elállt a lélegzete Kafitól

A pár ugyan eredetileg jövőre tervezte az esküvőjét, de végül egy hirtelen döntéstől vezérelve előrehozták a nagy napot, és elképesztően gyors tempóban szervezték meg a nagy napot. Persze egy menyasszony számára az egyik legfontosabb kérdés a tökéletes esküvői ruha megtalálása, ami úgy tűnik a modellnek sikerült is, hiszen egy lélegzetelállító Daalarna ruhában állt az oltár elé.

Emlékeszem, amikor először voltam Daalarna bemutatón modellként. Álmodoztam, hogyha egyszer feleség leszek, akkor az ő ruhájukban szeretnék lenni. Most ez az álom valóra vált

– mesélte Kafi a márka Instagram-oldalán.