Kafi követőitől kért segítséget

Kafi Rea Milla esküvőre készül, és ehhez Instagramon kért segítséget követőitől. Helyszínt, fotóst, videóst, cateringest, dekoratőrt és dj-t keresnek párjával, a kaszkadőr Patrickkal. A modellt tavaly jegyezte el szerelme, és eredetileg nyári esküvőt terveztek. De nem akartak tovább várni, és még év vége előtt szeretnének egybekelni.

Kafi és jegyese mindenképp tél előtt szeretne esküdni (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kafi követőit is szeretné bevonni

Bár felbéreltek esküvőszervezőt, akivel folyamatosan tervezgetnek, szerette volna, ha a kis közössége is részese lesz a nagy napnak. Az Ázsia Expressz sztárja ezért közösségi oldalán kért segítséget, hogy lássa, kik azok, akikre számíthat. A Bors megkereste a modellt, hogy megtudja, miért kívánja bevonni követőit a nagy nap szervezésébe.

– Szerettem volna látni, hogy kik azok az emberek, akik igazából együtt akarnak dolgozni velem. Hogy ne idegen emberekkel dolgozzak együtt, amikor van ez a kis közösségem. Ezért ezt a lehetőséget elsősorban nekik adnám. Ezért kértem tőlük segítséget, hogy összeírhassuk egy listán, és aztán valakit kiválasztanánk, kikkel dolgoznánk együtt.

Kafi párja egy álomutazáson kérte meg a kezét (Fotó: Máté Krisztián)

Meghitt hangulatú esküvőt terveznek

A szomáliai születésű modell nem tervez hatalmas esküvőt. Egyszerű, letisztult lagziban gondolkozik. Az még nem egyértelmű számára, hogy milyen témája, milyen színvilága legyen az esküvőnek. Csak az biztos, hogy Kafi szomorú előélete, és bonyolult családi helyzete miatt csak barátait tudja meghívni a nagy napra.

- Az én családom részéről kicsit bonyolult a helyzet.

Ott vannak még mindig Szomáliában, és nem tudnak részt venni az esküvőn, ezért a családból csak én leszek.

Részemről csak a baráti társaság lesz ott.

Kint is, bent is

Az egyedülálló szépségű modell mindenképpen szeretne templomi esküvőt. A lagzi helyszínével kapcsolatban is van egy fontos kikötése.

– Olyan helyet szeretnék, ahol kint is, meg bent is tudunk lenni. Mivel őszi az esküvő, az időjárásra is figyelnünk kell, ha esne az eső.