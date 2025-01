A Kísértés Brigije: „Mátét a Jóisten küldte nekem, számomra ő az igazi!"

Gyökeresen megváltozott A Kísértés Brigijének élete a műsor óta. A TV2 párkapcsolati reality-jének köszönhetően a múltját teljes mértékben lezárta, a jövő kapuit viszont megnyitotta.

A Kísértés Brigije és Máté boldogabbak, mint valaha, és a közös jövőt tervezik (Fotó: Farkas Brigi)

– Tökéletes döntést hoztam tavaly Mátéval kapcsolatban, ennek így kellett lennie – kezdi a fiatal lány. – Sokszor úgy érzem, hogy a Jóisten vagy egy kis angyal küldte nekem őt. Teljesen megváltozott az életem mellette, mintha kicseréltek volna. Jobban hiszek magamban, több lett az önbizalmam és az életem minden területén boldogabb lettem. Mindezt neki köszönhetem, mert ő motivál, erősít, amiért nagyon hálás vagyok neki. Úgy érzem, hogy nekem valóban ő az igazi – mondta a Bors érdeklődésére.

A Kísértés Brigije közös jövőt tervez párjával

– Én nem tagadom, hogy örömmel hozzámennék Mátéhoz, szeretnénk majd családot alapítani, de semmit sem akarunk elsietni, ezek inkább 5 éven belüli tervek. A szerelmünk, a kapcsolatunk maradjon ennyire csodás, a többi majd jön magától. Boldogok vagyunk, és remélem ez sokáig így is marad – folytatja Brigi. – Idén az iskola lesz az elsődleges, ugyanis személyi edzőnek fogok tanulni, amit szintén Máténak köszönhetek, hiszen ő már régóta ezzel foglalkozik és szerintem profi ebben is. Olyannyira, hogy velem is ő foglalkozik és nagyon látványos a változás, sokszor én magam is elcsodálkozom, mennyire átformáltuk a testem. Van egy közös tervünk is, ősszel fitnesz modell versenyre készülök Máté felkészítésével. Remélem, minden úgy sikerül majd, ahogy szeretnénk az életünk minden területén – árulta el lapunknak a fiatal lány.