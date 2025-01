Kiakadtak a kommentelők a TV2 egykori sztárjára: „Az ilyenek tesznek tönkre egy életre családokat…”

A Kísértés szereplői között ismerhették meg a nézők Noelt is, aki a hozzáállásával nem igazán lopta be magát a nézők szívébe. Most azonban még ennél is rosszabbat tett, ami miatt a követői teljesen kiakadtak és egyáltalán nem kímélték a fiút. Ezek után talán kétszer is meggondolja, mivel „büszkélkedik” az oldalán.

Noel A Kísértés után is borzolja a kedélyeket, most a kocsijából jelentkezett be, amivel kiakasztotta a rajongókat (Fotó: TV2)

A Kísértés Noel Instagramon, a 24 óráig elérhető történetében osztott meg egy videót, ahol jól láthatóan kocsiban ül és vezet. Ez már önmagában veszélyes, hogy vezetés közben videókat készít, de ő még azt is hozzátette, hogy nyári gumival közlekedik a jeges, havas, egyértelműen csúszós úton. Ezen a követői egy emberként háborodtak fel, hiszen ezzel nem csak a saját, de mások életét is veszélyeztetni, ugyanis a nyári abroncsok egyértelműen nem az ilyen útviszonyokra lettek tervezve.

Agyhalott és még büszke is rá…

– jegyezte meg az egyik követője.

A Kísértés egykori sztárja a felelőtlenségével "büszkélkedik" Fotó: Instagram

A Kísértés szereplőjét kommentekben osztották ki

A követők nem kímélték a TV2 egykori sztárját, ugyanis szerintük Noel egyáltalán nem érzi a helyzet súlyosságát, amivel akár balesetet is okozhat.

Az ilyenek tesznek tönkre egy életre családokat…

– írta az egyik dühös felhasználó.

– Az a legszomorúbb, hogy általában a vétkes száll ki épségben az autóból. Senkinek sem kellene életét veszteni az utakon. Meg lehetne előzni nagyon sok balesetet. Autó megfelelő műszaki állapotával, a vezetés kultúrájának elsajátításával és sebességkorlátozó táblák figyelembevételével. Én is vezetek, és észben tartom, hogy nem vagyok egyedül az utakon. Kutya kötelességem ugyanannyira vigyázni mások testi épségére, mint a sajátomra – tette hozzá egy másik.