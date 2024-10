„Nem kell, hogy barátnők legyünk” - élő adásban akadt ki a TV2 sztárja

A Kísértés megtette a hatását, ugyanis már csak egyetlen páros maradt együtt a műsor forgatása után. Bár a szigetről Inge és Lóri mellett Toncsi és Attila is kéz a kézben távozott, később kiderült, hogy inkább ők is külön utakon folytatják. Azok sem voltak feltétlenül szerencsések, akik új szerelmükkel távoztak Thaiföldről, ugyanis Brigin és Mátén kívül szintén nem maradt együtt senki. Azaz Dorina és Zotya is a szakítás mellett döntöttek. A lány ráadásul nem egy embert veszített el a műsor miatt. Párját, Noelt ugyanis Zotyára cserélte, de időközben kiderült, hogy a "barátságokat" is tönkretette A Kísértés. Vagyis inkább a kezdődő barátságokat, de ezt Dorina mindjárt kifejti nekünk...

A Kísértés Dorinája haragszik Barbira (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés Dorinája: Nem kell, hogy barátnők legyünk

A szereplők a műsor végeztével rendszeresen jelentkeznek be élőben. Dorina ráadásul olyan kérdéseket is megválaszol, amiket mások élből elutasítanak, vagy inkább meg sem hallanak. Nos, neki feltették többek között azt is, hogy kiben csalódott a legnagyobbat, s képzeld el, hogy nem Noelben... Hanem inkább egy lányban, aki a pasijára nyomult, miközben benne bízott a legjobban.

– Biztos észrevette, hogy nem írok neki vissza. A Dixon Barbinak... Akit egyébként mikor megláttam először, nagyon örültem, mert úgy gondoltam, hogy ő lesz az, aki jó útra fogja téríteni a palikat. Noel akkor oda is súgta nekem, hogy őt fogja elvinni randizni.. – kezdte videójában Dorina, majd jött a feketeleves, amit valószínűleg a másik lány nem szívesen hallgatott meg...

És mit látok a műsorban? Tipi-tapit, meg hogy mindig beszélgetni akart a Noellel. Én ezt nem éreztem fairnek, nekem az egy kicsit kétszínű dolog volt, még ha azért is történt, hogy nekem jó legyen. Nyilván ezt nem hiszem el én sem. Ezen kívül nincsen bajom a Barbival, viszont úgy érzem, nem kell, hogy barátnők legyünk. Nem szeretem a nem egyenes embereket, és nekem Barbi nem volt egyenes...

– tette hozzá Dorina, aki tehát köszöni szépen, nem kér a lány barátságából. Ellenben Brigivel továbbra is nagyon jó kapcsolatot ápolnak, ezt pedig csak is a műsornak köszönheti.