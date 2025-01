Dávid Petra titokzatos idegennel utazott Srí Lankára

Dávid Petra a Házasság első látásra adásaiban vált ismertté a nézők számára, noha edzői múltja miatt sokan már azelőtt is tudták, hogy mivel foglalkozik. A csinos fitneszedző nem szokta cserben hagyni követőit, sokszor osztja meg tapasztalatait randevúiról, étkezési szokásairól vagy akár a férfiakról is.

Dávid Petra Srí Lankán töltötte a szilvesztert, egyelőre nem árulta el, hogy kivel utazott el (Fotó: Dávid Petra)

Hová tűnt Dávid Petra?

Petra szokatlan módon napok óta nem adott jelet magáról közösségi oldalain és most végre kiderült, hogy miért: Srí Lankára utazott egy rejtélyes idegennel, akinek kilétét nem akarta felfedni. A személyi edzőt nehézkesen értük utol:

– Az ünnepekkor még a családommal voltam, december 24-ét tíz éve apukáméknál töltöm, de ők jelenleg most Srí Lankán vannak, így nálunk voltunk.”

December 26-án szálltunk gépre, egyelőre nem szeretnék beszélni róla, hogy kivel.

– kezdi Petra, akit a kiutazáskor némi balszerencse is ért.

– A budapesti repülőtéren még Jákob Zolival is összefutottunk, csak ő máshová utazott, de ő is Dubajban szállt át. Itt vettem észre, hogy nincs nálam a mobilom. Azonnal jelentettem, hogy elvesztettem, azt mondták, ott lesz a talált tárgyak osztályán, de az átszállás után a személyzet nem kecsegtetett jó hírekkel. Azóta úgy tudom, már megvan, de még mindig Dubajban, így az utazás során már biztosan nem lesz nálam. Ugyanakkor most nem tudok ezzel foglalkozni, mert ami itt várt rám, arra szavak sincsenek.

Petrát magával ragadták a helyi természeti csodák, az állatvilág és az ottani emberek kedvessége (Fotó: Dávid Petra)

Srí Lanka teljesen lenyűgözte

Dávid Petra a titokzatos ismeretlennel először Colombo-ba, majd Galle-ba érkezett, innen köszöntötték az újévet is.

– Lélegzetelállító, ami itt van. Apukámékkal is tudtunk egy kicsit találkozni, négyen mentünk például csónakázni is. December 31-én átjöttünk a fővárosba, azt hiszem ahol megszálltunk, Srí Lanka legmenőbb szállodája, őszintén szólva én még életemben nem voltam ilyen gyönyörű helyen, itt töltöttük a szilveszter éjszakát is.

Alattunk nyúlik el a tengerpart, ahol egy helyi zenei fesztivál is volt, ennyi embert nem láttam még, mintha egy fesztiválnyi tömeg lett volna. Az itteniek egyébként nagyon kedvesek, mosolygósak és udvariasak, csak pozitívan tudok nyilatkozni róluk. A tengerről és a hotel mellől is tűzijátékoztak, nagyon különleges élmény volt innen átlépni az újévbe.

Petra még jónéhány napot a távoli országban tölt, így részletesebb beszámolót későbbre ígért. S hogy elárulja-e majd, kivel szökött meg, egyelőre nem tisztázta.