Exkluzív! A Házasság első látásra Renije elárulta: Ezért tépte össze Gerinek írt levelét

A Házasság első látásra kísérlete a véghajrába ért, így az utolsó előtti adásban két páros végső döntése is kiderült. Míg Brumi és Renáta együtt, addig Reni és Geri külön utakon folytatják. Ez persze már akkor eldőlt, amikor a férj a válást választotta. Párja azonban ahelyett, hogy felolvasta volna levelét, inkább darabokra tépte azt, majd jegygyűrűjét a tóba dobva mondott szintén nemet. A TV2 sztárja most a Borsnak magyarázta meg ezt a jelenetet.

A Házasság első látásra véget ért Reni és Geri számára, a lány már a gyűrűjétől is megszabadult Fotó: TV2/hot magazin

A Házasság első látásra Gerije többször is megbántotta újdonsült feleségét a kísérlet 6 hete alatt, ennek ellenére a lány nem volt biztos abban, hogy szakítani szeretne. Sőt, még a végső döntés helyszínére érve is bizonytalan volt, ám a férje viselkedése végül a válás felé billentette a mérleget. Ezt egy igen drámai jelenettel nyomatékosította is, ami előtt nem csak Geri, de a nézők is értetlenül álltak.

Nagyon sokat gondolkodtam a döntés napján, majd arra jutottam, hogy odasétálok Gerihez, és attól függően fogok választ adni, hogy mit látok rajta. Többször is hangoztattam a műsor alatt, hogy úgy érzem, Gerinek két arca van, az egyik, amilyen velem volt az elején, illetve a végén. De van egy másik is, amit másoknak mutat, de a közös programjaink alatt is előjött, viszont az utolsó veszekedésünk után ismét eltűnt

– mesélte őszintén.

– Emiatt úgy gondoltam, hogy függetlenül attól, hogy mit írtam a levelembe, belenézek a szemébe és attól függően döntök, hogy melyik énjét látom. De sajnos olyan volt, mint amit már az esküvőn is láttam rajta, az pedig baromira nem volt szimpatikus. Ezért összetéptem a levelet – tette még hozzá.

Reni fel sem olvasta Gerinek írt levelét a végső döntés napján Fotó: TV2

A Házasság első látásra Reni és Geri számára válással végződött

Miután mindkét fél nemet mondott, egyértelművé vált, hogy itt a vége, pedig Reni szerint bőven lett esély a folytatásra.

Én sokkal jobban hajlottam afelé, hogy tovább csináljuk, annak ellenére is, hogy számomra nagyon fontos a házasság, mert nagyon jó példa van előttem. A szüleim és nagyszüleim házassága is példaértékű, ezért én is ilyet szeretnék, de el tudtam volna képzelni, hogy képesek vagyunk kialakítani egy ilyen kapcsolatot. Ehhez viszont az kellett volna, hogy mindketten ugyanannyit tegyünk bele

– árulta el.