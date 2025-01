A Házasság első látásra Reni és Brumi számára igazán eredményesnek tűnt, hiszen a kísérlet alatt teljesen egy hullámhosszra kerültek. Már olyan komoly témák is szóba kerültek közöttük, mint a gyermekvállalás, igaz ebben még nem jutottak dűlőre. Ám a döntés előtti utolsó pillnatokban mindkét fél elbizonytalanodott. Lehet, hogy mégsem mondanak igent a közös jövőre, mint, ahogy azt mindenki remélte?

A Házasság első látásra Brumi és Reni számára szerelmet és fájdalmat is hozott (Fotó: TV2)

Brumi és Reni utolsó randija nagyon romantikusan indult és felidézték az elmúlt hat hét legszebb pillanatait, sőt a feleség azt is elárulta, mikor érezte először biztosan, hogy szerelmes. Ezután azonban teljesen kiborult, amiatt, hogy külön kell költözniük és távkapcsolat vár rájuk. A feleség számára ez elképzelhetetlen egy házasságban, ezért nagyon megingott a döntés előtt.

A távolság eltávolíthatja egymástól az embereket, mert akkor a kapcsolatunk nem tud tovább mélyülni. Még a levél felolvasása előtt mindenképpen szeretném elmondani, hogy számomra a házasság elképzelhetetlen úgy, hogy távol vagyunk egymástól

– mondta őszintén Brumival szemben állva, az utolsó lépésre készülve.

– Iszonyat nehéz. Nagyon nagy meló működtetni egy friss kapcsolatot. Fő is a fejem miatta, hogy mi lenne a legjobb, hogy mitől lenne ez jó és működőképes. Én ragaszkodom ahhoz az élethez, amit kialakítottam magam Pakson, Te pedig imádod a pesti pörgést. Engem majdnem minden oda köt, a munkám, a nagymamám, de Te nem szeretnél kisvárosban élni, Budapest a neked való – tett vallomást a férj is, ami alatt Reninek még a könnye is kicsordult és úgy tűnt, a házasságuknak vége lehet.

A Házasság első látásra szereplői elválnak?

Az újdonsült feleség valószínűleg nem számított arra, hogy ilyen nehéz pillanatok várnak majd rájuk, hiszen a kísérlet alatt teljesnek tűnt közöttük a harmónia, ám az utolsó pillanatokban férje igencsak bizonytalannak látszott. Ennek ellenére Reni kitartott döntése mellett.

Végtelenül büszke vagyok rád, azért amit eddig elértél, és amit ez alatt a hat hét alatt értem tettél és szeretném továbbra is büszkén azt mondani, hogy igen, ő az én férjem

– vallotta be levele végén Reni őszintén, zokogva és remélve, hogy a válasz is hasonló lesz.