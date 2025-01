„Félek, hogy ez nem fog újra megadatni” – hiába költözött el férjétől a Házasság első látásra Renije, bizonytalan

A Házasság első látásra párjai számára egy hosszú utazás ér most véget, hiszen elérkeztek, ahhoz a pillanathoz, amikor ki kell mondaniuk, hogy házasok szeretnének-e maradni. Reni és Geri kapcsolata egyáltalán nem ment zökkenőmentesen, így nem csak a nézők, de ők maguk is bizonytalanok a döntést illetően. Az idő azonban elfogyott, így Reni nehéz szívvel ugyan, de kilépett férje ajtaján.

Ma véget ér a Házasság első látásra Reni és Geri számára is, de hogy hogyan döntenek, abban még ők maguk sem biztosak (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Gerije nagyon igyekezett a hat hét alatt, hogy közelebb kerüljön újdonsült feleségéhez, ám sokszor azt érezte, hogy falakba ütközik. Hiába beszéltek sokszor a közös éjszakáról is, de erre végül csak az utolsó napon került sor, akkor sem úgy, ahogy a férj remélte. Geri maga is meglepődött és bizakodni kezdett, amikor Reni megjelent az ajtóban a bőröndjével, de végül a kanapén töltötte az éjszakát. Másnap pedig eljött az idő, hogy különváljanak, legalábbis a döntésük meghozataláig. Annak ellenére, hogy valójában nem éltek együtt Reni keserédesen élte meg az utolsó pillanatokat.

Valamilyen szinten ő is az életem részévé vált, úgyhogy kíváncsi leszek milyen lesz ha nem találkozunk több napot

– mondta mielőtt kilépett az ajtón.

Renáta és Geri döntése a házasságukról az utolsó pillanatokban sem volt biztos (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői elbizonytalanodtak

Míg Geri a barátjától és édesanyjától, addig Reni a barátnőitől kért segítséget, hogy tisztábban láthasson. De miután együtt átrágták az elmúlt heteket a fiatal feleség még jobban elbizonytalanodott, mint előtte.

– Volt már egy döntésem, amit szerettem volna majd ott is elmondani. Viszont így, hogy tudtam beszélni a lányokkal most úgy érzem, hogy mégsem vagyok annyira biztos abban a pillanatnyi döntésben – vallotta be Reni.

Jelenleg úgy érzem, hogy ha most nemet mondok, akkor elveszítek egy olyan lehetőséget, ami tényleg egy új dolgot hozna az életembe. Az eddigi kapcsolataim során nem kaptam akkora figyelmet, mint amit most Geri mellett. Félek, hogy ez nem fog újra megadatni

– árulta még el úton a helyszínre.

De, hogy végül hogyan döntött Reni és Geri az csak a Házasság első látásra mai adásából derül ki, 19:45-től a TV2-n.