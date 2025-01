Családja nélkül repül Amerikába a Megasztár győztese

Gudics Máté rápihent ugyan a 2025-ös évre, de csupán szűkre szabott vakációt engedett meg magának, hiszen lélekben már messze járt az óév utolsó és az újév első napjaiban. A Megasztár győztese ugyanis hamarosan Los Angelesbe utazik, hogy egy zenei stúdióban rögzítsék az első saját dalát, amin Gudics Máté az ünnepek alatt is folyamatosan dolgozott. Persze a sok munkába azért belefért egy felszabadult, szilveszteri buli, ahol 4 ezres tömeg előtt énekelhetett az Abrakazabra zenekarral, melynek hosszú évek óta oszlopos tagja.

Gudics Máté 4000 ember előtt énekelt szilveszterkor Fotó: Abrakazabra zenekar

Gudics Máté számára most kezdődik az a jövő, amiről álmodott

– Szilveszter este az Abrakazabra zenekarral Debrecen főterén ünnepeltünk, ahol négyezer ember gyűlt össze, hogy együtt búcsúztassák velünk 2024-et. Fantasztikus buli volt, bár mi azért csak visszafogottan duhajkodtunk.

Persze azért éjfélkor mi is koccintottunk egy pohár alkoholmentes pezsgővel, hiszen mindannyiunknak volt mire

– kezdte nevetve Gudics Máté, a Megasztár győztese, aki elárulta, nagyon élvezte azt a kitüntetett figyelmet, amit a debreceni közönségtől kapott. No, de félre a múlttal, hiszen Gudics Máté számára most kezdődik az a jövő, amire mindig is vágyott és amit a Megasztár győzelemmel most végre meg is élhet.

Gudics Máté a Megasztár győzteseként hamarosan Los Angelesbe repül Fotó: Abrakazabra zenekar

Gudics Máté: „Hamarosan indulok és térülök-fordulok”

– Pár napra megszöktem a családdal Siófokra, ahol egy wellness szállodában próbáltam pihenni. Azért csak próbáltam, mert most minden idegszálammal az új dalok írására koncentrálok. Köztük van az is, amit hamarosan Los Angelesben vehetek fel a világ egyig legismertebb és legprofibb stúdiójában, hiszen ez volt az egyik nyeremény, ami a Megasztár győzelmemmel járt. Hamarosan indulok és térülök-fordulok, így a család nélkül utazom majd. Mindössze négy-öt napunk lesz a munkára és persze a a kliphez is forgatunk majd néhány képkockát – magyarázta

Gudics Máté, aki azt is megsúgta, hogy szépen lassan elkezdett betelni a 2025-ös koncertnaptárja is. – Nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen már most látszik, hogy lesz dolgom bőven az idei évben. Eddig 22 fellépésem van lekötve, melyek nagy része élőzenekaros, ami számomra nagyon fontos – zárta a beszélgetést Gudics Máté.