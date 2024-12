„Először is a hiteleimet fizetném ki” - erre költené a 40 milliós főnyereményt a Megasztár döntőse

Gudics Máté rajt-cél győzelemmel jutott a Megasztár döntőjébe. A karcos hangú zenész kétségtelenül a közönség nagy kedvence és bizony a zsűritől sem igazán kapott még negatív kritikát. Nem csoda, ha eljátszott már a gondolattal, hogy mihez kezdene a fődíjjal együtt járó 40 millió forintos álomösszeggel...

Gudics Máté jó esélyekkel indul a Megasztár 7. évadának megnyerésére (Fotó: Kovács Dávid)

A Megasztár döntőse: „Az ország minden területén fellépek"

– Ilyen szempontból babonás vagyok, nem szeretek elkiabálni semmit – kezdte szerényen a Borsnak nyilatkozva. – De nagyon bízom a szavazótáboromban, és nagyon hálás vagyok nekik az eddigi biztatásért! Ha én nyerném a műsort, úgy tudnám meghálálni nekik a támogatás, hogy jó dalokat fogok előadni, és az ország minden területén fellépek és boldogságot hozok az életükbe! – ígérte Gudics Máté, aki azért az anyagiakra is kitért.

– Először is a meglévő hiteleimet fizetném ki. Aztán pedig a pályám beindítására fordítanám a fennmaradó összeget… De a családomra is gondolok. Elég sokat vagyok most távol tőlük, nagyon szeretnék már a lányaimmal és a feleségemmel egy kicsit hosszabb időt együtt tölteni. Elmennénk nyaralni, mondjuk Tenerifére…

Az elmúlt mozgalmas hetekben kétségtelenül hiányozhatott neki a család, azonban a megasztáros csapat is a szívéhez nőtt, s nemcsak az énekesek, hanem az egész stáb.

– Akárhogy is alakul a döntő, remélem utána lesz egy belsőkörös ünneplés. Teljesen mindegy, hogy mi lesz a végeredmény, szeretnék összeülni a TV2-s stábbal, a versenyzőkkel és végre felhőtlenül szórakozni egy igazit. Nagyon nagy szüksége van már erre mindenkinek, aki ebben az egész produkcióban részt vesz. Tényleg, a háttérben dolgozóknak is szeretném megköszönni, mert hatalmasat dolgoznak hétről hétre, hogy mi tudjunk szerepelni, és ilyen volumenben színpadra járni. Szóval szerintem ez jár mindenkinek – mosolygott az énekes.