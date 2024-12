Zalatnay Cini a Megasztár győzteséről: Leesett, hogy ezerszer állt mögöttem

Gudics Máté többször is hangoztatta a Megasztár alatt, hogy egyfajta utolsó lehetőségként tekintett a TV2 tehetségkutatójára. Most kiderült, hogy konkrétan arra gondolt, hogy a háttérből a reflektorfénybe, vagyis előre lépjen hazánk legnagyobb nevei mögül. Hiszen A Megasztár győztese rengeteg gigaprodukcióhoz adta a tehetségét, hatalmas, telt házas koncerteken. Gudics Máté ma is az Abrakazabra zenekar egyik oszlopos tagja, így vokálozott már Demjén Ferencnek, Horváth Charlienak, és anno Somló Tamásnak is, hiszen a csapat rendszeresen kíséri a legnagyobbakat.

Zalatnay Cini is hálás szívvel emlékszik vissza azokra a koncertekre, melyeken többek között Gudics Máté hangja is emelte a buli fényét.

Zalatnay Cini is többször dolgozott a Megasztár győztesével Fotó: Zalatnay Sarolta

Zalatnay Cini: Ahogy ő a rockhoz nyúl, úgy csak nagyon kevesen tudnak

– Néztem a Megasztárt és nagyjából a második élő show tájékán leesett, hogy Gudics Máté fizimiskája és hangja nem azért olyan ismerős, mert titkon arra vágyom, hogy énekelhessek vele, hanem mert már énekeltem, többször is.

Az Abrakazabra az egyik, ha nem a legjobb kísérőzenekar az országban, akik számos nagy fesztiválon és gigabulin kísérték már az ország legismertebb énekeseit.

– Nekem az EFOTT-on és Hajdúszoboszlón is volt szerencsém velük dolgozni és persze hogy felfigyeltem Mátéra, hiszen nagyon kivételes a hangszíne. Ahogy ő a rockhoz nyúl, úgy csak nagyon kevesen tudnak és ezt nem csak Magyarországra értem – kezdte lapunknak Zalatnay Cini, aki hozzátette, már a Megasztár első perceitől kezdve erre a hangra várt és amikor megérkezett, hangosan kimondta, hogy ő lesz az idei széria győztese.

Gudics Máté az Abrakazabra egyik oszlopos tagja Fotó: Abrakazabra

Gudics Máté: „Eszembe sem jutott, hogy nélkülük folytassam”

Ha már szóba került Gudics Máté, a Bors úgy gondolta, rákérdez, mi is most a helyzet az Abrakazabra zenekar háza táján. A Megasztár győztese pedig megnyugtató választ adott.

– A zenekar továbbra is az életem része, mert szerencsére a menedzsmenttel sikerült ebben megalkudnunk. Eddig vokalistaként szerepeltem, mostantól pedig már alanyi jogon, elöl állva lépek színpadra a zenekarral. Igazából eszembe sem jutott, hogy nélkülük folytassam, hiszen a tagok mind-mind a barátaim. Az LGT emlékműsor és a Tina Turner emlékkoncert is egy-egy szívügyem, így azokon a bulikon mindenképpen ott leszek. Az utóbbinál például duettpartnerként tűnök majd fel a zseniális énekesnők oldalán – magyarázta Gudics Máté, aki hozzátette, nagyon hálás Zalatnay Cini méltató szavaiért.