Mindenkit alaposan meglepett a Megasztáros, szakmát váltott - Videó

A Megasztár műsorvezetői idén Tilla és Ördög Nóra voltak, míg a Megamánia című háttérműsort Kárpáti Rebeka és Golyák Jana vezették karöltve. Ám nagyon úgy tűnik, hogy a házigazdák egyike akár még versenyző is lehetett volna, ugyanis énekesi babérokra tör.

A Megasztár háttérműsorának házigazdája zenei karrierre vágyik Fotó: TV2

Golyák Jana idén debütált műsorvezetőként a Megamániában, ahol Kárpáti Rebekával igyekezett minél több kulisszatitkot megmutatni a nézőknek. A fiatal srác számára azonban ezelőtt sem volt ismeretlen a szereplés, hiszen TikTok-oldalán barátaival már népes rajongótáborra tett szert, azonban az énekes tehetségéről még ők sem tudtak. A fiúk azzal szórakoztatják a követőiket, hogy hétvégente elhagyatott, kísértet járta helyeken barangolnak és keverednek olykor szorult helyzetekbe. Mindezt persze élő adásban teszik, így azt talán kijelenthetjük, hogy Janát nem gyötri a lámpaláz, amit a Megamániában is bizonyított. Most azonban mindenkit meglepett, amikor kiderült, hogy még énekelni is tud és karácsonykor megjelentette első saját dalát Töltőgáz címmel.

Golyák Jana a Megasztár versenyzői közé is bekerülhetne

Legalábbis a rajongók mindenképpen így érzik, ugyanis teljesen odáig vannak a furcsa slágerért. Sőt, többen azt is kijelentették, hogy a fiú egy igazi multitalentum és már most várják a további sikereit.

Jana nem csak műsorvezető, hanem egy szuper tehetséges énekes és csodálatos ember. Bármi történik vagyunk végéig

– írta az egyik kommentelő.

– Nagyon tetszik, legjobb karácsonyi ajándék a követőknek – tette hozzá egy másik rajongója, amivel rengetegen egyetértettek.

Ezek után lehet, hogy a Megasztár 2025-ös évadában énekelni hallhatjuk majd a Megamánia műsorvezetőjét.