Gianni Annoni vallomása: "Nekem nem lesz gond, ha a fiam inkább magyarnak érzi magát"

Gianni Annoni, Debreczeni Zita olasz származású férje már 30 éve él Magyarországon, itt épített karriert, és itt neveli két fiát is. A szakácsként, és műsorvezetőként is tevékenykedő férfi most a Mandiner Karakter legújabb videós podcastjében árult el titkokat az életéről és a múltjáról. Kiderült, hogy miután megtalálta a számításait hazánkban, a Covid-19 legdrámaibb pillanataiban ide költöztette idős szüleit, akik olyan környéken éltek Olaszországban, ahol rengeteg tragédia történt a vírushelyzet során. Állítása szerint a szülei egy boldog és sokkal biztonságosabb nyugdíjas életet élhetnek Magyarországon.

Gianni feleségével Debreczeni Zitával két gyermeket nevel /Fotó: Szabolcs László

Gianni büszke arra is, hogy Zitával a két fiúknak magyar és olasz keresztnevet is adtak, hogy ők dönthessék el, hogy melyik nemzethez húzza jobban őket a szívük.

"Magyarországnak nagyon sok történelme van, nagyon sok mondanivalója van. Én nagyon szeretem Magyarországot, és innentől kezdve nekem semmi problémám nincsen azzal, hogy a fiam azt fogja mondani: 'Apa, én inkább magyarnak érzem magam, és magyarul jobban beszélek, mint olaszul'. Nekem nem lesz gond. Jó helyen van"

- árulta el a szakács, aki szerint lehet, hogy ha a hazájában próbált volna meg érvényesülni, akkor nagyobb anyagi haszonra tehetett volna szert, de szerinte azok az élmények amiket átélt, azokat csak itt kaphatta meg. Ezért ma sem döntene máshogy, mint a Magyarországra költözzön. Gianni néhány éve már a szüleit is ide költöztette, miután kitört a koronavírus világszinten.

Akkoriban volt lehetőségem Olaszországból kihozni őket az utolsó pillanatban. Utána tudjuk azt, hogy mi történt Olaszországban - tragédia, pont azon a környéken, ahol mi vagyunk, szóval én őket elhoztam

- árulta el a podcast során. Viszont ezt a döntését is jónak tartja, ugyanis a szakács szerint a magyar körülmények között szerinte jobb nyugdíjasként élni, mint Olaszországban.

