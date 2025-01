Gáspár Zsolti szakmát váltott: "Ha birkát tudok nyírni, akkor hajat is"

Gáspár Zsolti mindennapjait a tanyája határozza meg, ám hamarosan már nem csak az állatai között fog sürögni-forogni a gazda. A TV2 sztárja ugyanis úgy döntött, itt az ideje, hogy megvalósítsa a gyermekkori álmát, és a birkák fazonra nyírása mellett, férfiak haját is formára vágja. Bizony, jól olvastad! Zsolti gazda fodrász bizniszbe kezd, és hamarosan Székesfehérváron mutatja meg, milyen hajszobrász lenne.

Fotó: Szabolcs László

Gáspár Zsolti fodrász lesz!

Gáspár Zsolti barber üzletben fog dolgozni

Zsolti szinte egész életében farmon dolgozott, ami bár a szíve csücske a mai napig, szeretne több lábon állni. Nem is kellett sokáig gondolkoznia, hogy mégis mibe vágja a fejszéjét, hiszen van egy régóta dédelgetett álma, amit most valóra is válthat. Zsolti gazda gyermekként ugyanis arról álmodozott a birkák nyírása közben, hogy egyszer majd hajakat vághat egy szalonban.

Alig egy hét múlva hajnyíróval a kezemben fogtok látni! Régi vágyam válik ezzel valóra, mert már kisgyerekként is erről álmodoztam, de akkor még csak a birkákat nyírhattam. Viszont, ha birkát tudok nyírni, akkor hajat is, nem?!

– jegyezte meg nevetve Zsolti, aki nagy show-val készül, hiszen sztárvendégek is lesznek a nagy napon, mikor a gazda hajszobrásznak áll. Például Csuti, Aurelio és Pumped Gabo.

– Nem kell megijedni, modern frizurákban utazom, lehet csíkot kérni a hajba, de még monogramot is tudok bele vágni. Jövő héten ki is próbálhatja ezt Csuti, Aurelio meg a Pumped Gabo, mert ők lesznek az első vendégeim. Olyan sérót vágok nekik, soha nem mennek máshoz – tette hozzá a gazda, aki alig várja már, hogy elkezdhesse a munkát. A kérdés csak az, hogy a sztárvendégei is hasonlóan be vannak-e zsongva?