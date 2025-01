Balogh Tamásnét az egész ország imádja: több száz kilométert utaznak a rajongói, hogy láthassák

Nagyon örültem, hogy követőim közül is sokan eljöttek. Az ország minden pontjáról érkeztek, olyan is volt aki Miskolcról vagy Győrből utazott oda, ami különösen jól esett. Emellett rengeteget beszélgettünk, folyton kérdeztek a műsorról is, illetve nagyon sokan szerettek volna közös fotót is csinálni. Hihetetlen volt és most újra bebizonyosodott számomra, hogy a sok negatív komment ellenére szeretnek az emberek