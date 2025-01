Balogh Tamásné egy csapásra elképesztő népszerűségre tett szert. A Séfek Séfe 6. évadában ugyan nem diadalmaskodott, de talán nem sértődik meg a széria győztese, Szántó Szabolcs, ha azt mondjuk: mégis csak Balogh Tamásné a műsor igazi nyertese.

Balogh Tamásné sokoldalú tehetség: a díjnyertes biztosítási ügynök remekül boldogul a konyhában, és bizony a mikrofonnal is szakszerűen bánik (Fotó: TV2)

Rajongójának énekelt Balogh Tamásné

A biztosítási ügynök nő hétfőn kerek születésnapot ünnepel: harmincéves lesz! De lévén csupaszív ember, a hétvégén még másokra koncentrált: pénteken este egy rajongójának okozott örömet 18. születésnapja alkalmából!

– Ma este Vértestolnán jártunk az egyik kedves Rajongóm, Szabi 18. születésnapján. Egy szűk körű családi rendezvény volt, de nagyon szuper volt a hangulat! Csodálatos emberekkel találkoztam! – áradozott közösségi oldalán a népszerű tévés személyiség, aki az is közhírré tette: 45 perces mulatós műsorai már bárki számára megrendelhetők.

Az év első fellépése tehát meg is volt, s a tervei szerint sok-sok követi még idén. A Metropolnak a napokban az új évi terveiről azt mondta:

– Remélem, 2025 is olyan szerencsés lesz, mint 2024. Szeretnék még tévéműsorokban szerepelni, és újra beindulnak a fellépéseim is. Igyekszem minél több felkérésre igent mondani, már most január elején is lesz egy-két születésnap, ahova meghívtak. Sőt, a siófoki Nagystrandra is megyek, de oda inkább csak celebkedni, hogy úgy mondjam – sorolta Eszter, aki mindemellett adótanácsadói munkáját sem hanyagolná el. Mint ahogy nem is tette: tavaly az év dolgozójává választották a cégénél, s idén sem érné be ennél kevesebbel, ugyanakkor beleszeretett a média világába is.

– Nagyon tetszik a tévézés is, ezért arról sem szeretnék lemondani a munka mellett. Nagyon boldog lennék, ha kapnék még felkérést, de persze majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezen a téren – ábrándozott el az önjelölt szakács, aki korábban már azt is elárulta, hogy fáj a foga egy Ázsia Expressz-es kalandra, ahová Paprika Dorinával utazna…