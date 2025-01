Megszületett a döntés! G.w.M és Szabó Zsófi is indul a következő Ázsia Expresszben?

Alig pár hónapja fejeződött be az Ázsia Expressz ötödik évada, de ez a nézőket kicsit sem zavarja abban, hogy már a következő szezonról fantáziáljanak. Elindult ugyanis a Redditen egy szavazás, hogy a nagyérdemű kiket látna szívesen a kaland-realityben, és hát talán mondanunk sem kell, hogy igencsak érdekes nevek kerültek fel a kívánságlistára.

G.w.M lehet az Ázsia Expressz új évadának egyik szereplője? Fotó: Szabolcs László

Szabó Zsófi, G.w.M és T. Danny az Ázsia Expressz műsorában?

Nos, igen. Többek között Szabó Zsófi, G.w.M és T. Danny neve is felmerült a versenyben, s bár utóbbit nem igazán tudnák elképzelni mással, mint Kecskés Enikővel, valljuk be, hogy erre a legkevesebb esély van. G.w.M sem indul nagy előnyből, hiszen Kulcsár Edina már Csutival megjárta Ázsiát, így valószínűleg még egyszer nem fogja. Ám, a rajongók szerint a rapper akár az édesanyjával is mehetne, aki szintén kiverte már többször is a biztosítékot a nézők körében. De ne feledkezzünk el Szabó Zsófiról sem, akit legszívesebben Andrei Mangrával látnának együtt, viszont ahogy T. Danny esetében is említettük: zéró erre jelenleg az esély.

Nyugalom, vannak azért olyan ötletek is, amelyek megállják a helyüket. Tilla és Stohl András párosán felbuzdulva sokan megnéznék például a Séfek Séfe műsorából Wolf Andrást és Vomberg Frigyest együtt. Szerintük óriásit menne a két híresség, és talán hasonló utat is járhatnának be, mint Tilláék.

És akkor íme az a páros, akire mindenki várna: Tóth Gabi és Papp Máté Bence. A kommentelők már csak azért is megnéznék az énekesnőt a műsorban, mivel tavaly gyermeke édesapja, Krausz Gábor is versenyző volt. A sztárséf és most már menyasszonya, Mikes Anna a második helyig meneteltek, a rajongók pedig hasonló teljesítményt várnának el Gabiéktól is.

Eszembe jutott, hogy az Ázsiát minden évben valamikor tavasszal forgatják. Azon gondolkodtam, vajon kik lehetnek benne. Erre felmegyek TikTokra, ahol Tóth Gabi azt ecseteli, hogy mennyi felkérést kapott idén. Belém hasított a gondolat, hogy a Dancing után szabadon, ide is követni fogja a babájával Krauszomat? El tudjátok képzelni, hogy benne lesznek?

– írta valaki, ám erre a kérdésre valószínűleg csak nyár végén kapunk választ. De addig is: te kit látnál szívesen az Ázsia Expressz 2025-ös évadában?