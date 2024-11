Botrány a celebek kedvenc éttermében! G.w.M Kulcsár Edinával rendezett jelenetet

G.w.M úgy tűnik, nehezen teszi túl magát a múlton, hiába az új feleség és a gyerekek. Történt ugyanis, hogy a rapper Kulcsár Edinával ment el vacsorázni péntek este, ám ahelyett, hogy élvezte volna a szépségkirálynő társaságát, ő inkább úgy döntött, hogy volt kedvesével szeretne foglalkozni. Ez azért is furcsa, mert már két és fél év telt el azóta, hogy szakítottak Nagy Melanie-val, és egyébként sem váltak el barátságban. Olyannyira nem, hogy a rapper és gyermekei édesanyja között komoly adok-kapok ment az interneten, s bár ez csillapodott egy kicsit azután, hogy G.w.M feleségül vette Kulcsár Edinát, az ellenszenv a mai napig kitart. No, de kanyarodjunk vissza történetünk elejére, aminek helyszíne az egyik budapesti étterem és a mellette lévő bár, ami egyébként sok híresség kedvenc helye is. A Bors egyik olvasója is itt töltötte volna a péntek estéjét a férjével, azonban a romantika helyett kellemetlen pillanatok jutottak nekik... Állításuk szerint G.w.M és Kulcsár Edina miatt.

G.w.M nem tudja túltenni magát volt feleségén? (Fotó: Bors)

G.w.M Kulcsár Edinával rendezett jelenetet

Olvasónk levélben számolt be arról, hogy nem csak ők akartak az említett bárban időt tölteni, de bizony Nagy Melanie is, aki a barátnőivel érkezett. Informátorunk szerint a csinos anyuka nem keltett nagy feltűnést, jól szórakozott az asztaltársaságával, egészen addig, amíg meg nem szólalt G.w.M egyik dala.

A férjemmel mentünk el koktélozni, sokat járunk erre a helyre. Körülbelül együtt érkeztünk meg G.w.M volt feleségével a bárba, ő a barátnőivel jött. Beszélgettek, jól elvoltak, nem keltettek nagy feltűnést. Aztán egyszer csak megszólalt G.w.M egyik dala, amire mindenki felkapta a fejét, mert nem ilyen stílusú dalok szoktak ott szólni

– kezdte beszámolójában olvasónk, s ekkor még nem sejtettük, hogy milyen irányt vesz a történet...

– A hölgy odahívott egy pincért, gondolom, hogy kapcsolják le azt a zenét, de ez nem történt meg. Cserébe viszont az ablak előtt megjelent G.w.M és Kulcsár Edina koktélokkal, tűzijátékokkal és olyan hangosan, ahogy csak tudtak. Nagyon kellemetlen volt a szituáció, a volt feleségen is láttam, hogy nem érti, mi történik. Olyan volt, mintha G.w.M direkt bosszantani akarta volna őt, többször be is pillantott az ablakon, hogy figyel-e valaki. Nem csodálom, hogy Melanie fogta magát és elment… Hozzáteszem, mi sem maradtunk ott, és nem hiszem, hogy mostanában megyünk még – magyarázta olvasónk, mi pedig természetesen azonnal megkerestük Nagy Melanie-t, hogy megkérdezzük, valóban részese volt-e ennek a jelenetnek.