Kitálalt a szakértő: Nehéz időszakon vannak túl, egy év alatt kellett felnőniük Vilmos herceg gyerekeinek

Az elmúlt 12 hónap az egész királyi család számára tele volt nehézségekkel: három családtagról is kiderült, hogy rákos megbetegedéssel küzd, több rokon is botrányokba keveredett, és felütötte a fejét a széthúzás a királyi családban. Talán egy teljes létszámú családrész van csak, amely végig tartotta a frontot és becsülettel dolgozott és szilárdan tartotta a hátát, ez pedig nem más, mint a trónörökös Vilmos herceg családja. A herceg felesége, Katalin hercegné azonban maga is a betegséggel küzdők közt volt, így a gyermekeire tudott csak támaszkodni a férfi a kihívások közepette.

Vilmos herceg és családja a nehézségek hatására csak még összetartóbbá vált /Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

Jennie Bond, a királyi család korábbi tudósítója arról beszélt most a Mirrornak, hogy a kihívásokkal teli év nem hogy megrázta volna Vilmosék családját, sokkal inkább összekovácsolta őket. A gyerekek zavarba ejtően felnőttesen viselkedtek végig, és támogatták a szüleiket abban, hogy minél gyorsabban és könnyebben túllendüljenek az év során fellépő gondokon. Pedig nem volt egyszerű dolga senkinek sem, Katalin hercegnének a gyógyulásra és a kezelésekre kellett odafigyelnie, Vilmosnak pedig egyszerre kellett az apja helyett is dolgoznia, a feleségét támogatnia, és a három gyereküket is nevelnie.

– Vilmos herceg és Katalin hercegné lazábban fogták az idei évben a gyermekeiket, többször engedték meg nekik, hogy a nyilvánosság előtt szerepeljenek. Nem lehetett könnyű a fiataloknak szembenézni a kamerákkal, a tömeggel, és médiával, de a szülők odafigyeltek rá, hogy megóvják őket a túl sok figyelemtől.

A szemünk előtt az idei évben kirajzolódott, hogy napról napra belenőnek a szerepükbe a gyerekek. Hónapról hónapra egyre egységesebbek voltak családként, a kapcsolatuk harmonikusabbá vált, és amikor végre együtt láttuk őket egy félév után először, egy boldog és kiegyensúlyozott család képét mutatták

– osztotta meg véleményét a királyi szakértő a lapnak. Hozzátette:

– Úgy gondolom, hogy Vilmos és Katalin joggal lehet büszke a gyermekeire. Mellettük nem mehetek el szó nélkül Katalin szülei, Michael és Catherine Middleton mellett sem, akik végig fontos részei voltak a rák elleni harcnak, érzelmileg és fizikailag is támogatták a nehéz helyzetbe került családot. A legutóbbi istentisztelet óta pedig már tudjuk, hogy sok időt töltöttek együtt az unokák a nagyszüleikkel is az idei évben.