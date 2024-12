Totális széthullás? Magára marad Károly király karácsonykor

Kudarcba fullad III. Károly király terve, ami szerint idén karácsonykor egyesíti a teljes családot, és évek óta először minden egyes családtagjával együtt tölti az ünnepeket. Bár rekordszámú 45 meghívót kézbesítettek a királyi család tagjainak, most 8-ra emelkedett a száma azoknak a fontos családtagoknak, akik biztos kihagyják a Sandringham-i karácsonyi partit. Köztük van a sussex-i házaspár, amely a gyermekeivel együtt nem kapott meghívást, és most kiderült, hogy a kémbotrányba keveredő András herceg és ex-felesége Sarah Ferguson után a két lányuk Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő is lemondta a bulit. Ez már csak azért is kirívó eset, mert Vilmos herceg unokatestvérei az elmúlt tíz évben még sosem maradtak távol.

Harryék után további családtagok hagyhatják el a királyi családot? /Fotó: @Pexels/Illusztráció

2014 óta mindössze egyetlen egyszer fordult elő, hogy András herceg két lánya távol maradt volna a családtól karácsonykor, a Covid évében, amikor nem gyűlt össze a család színe-java. Ezt leszámítva betonbiztos helye volt a lányoknak a szűk családi körben. A királyi szakértők szerint több dolog is közrejátszhatott a meghívás visszautasításában, az egyik természetesen az, hogy a család nem igazán állt ki András herceg mellett, aki az elmúlt években számos botrányba keveredett, most például azzal gyanúsítják, hogy fontos információkat oszthatott meg egy barátjával, akiről később kiderült, hogy a kínaiaknak kémkedhetett Angliában. Miután a lányok édesanyja Sarah Ferguson is parkolópályára került az ex-férje dolgai miatt, úgy tűnik, hogy Eugéniáék sorsközösséget vállaltak a szüleikkel - számolt be róla a Mirror.