Friss fotó jött Katalin hercegnéről: így fest most, megdöbbentek a rajongók

A királyi család egyik fontos hagyományát Katalin hercegné is aktívan ápolja, aminek nagyon örülnek a rajongók, így ugyanis ismét sikerült lencsevégre kapni a háromgyermekes édesanyát, akit idén rákkal diagnosztizáltak, mostanra pedig már be is fejeződött kemoterápiás kezelése.

A családtagok december 25-én részt vettek a hagyományos karácsonyi sétán a sandringhami birtokon lévő Szent Mária Magdolna-templomba. Az utat Károly király és Kamilla királyné vezette. Katalin hercegné zöld kabátot és kalapot, valamint színben passzoló sálat választott az eseményre. Sokakat megnyugtatott azzal, hogy feltűnően vidám volt és sokat mosolygott férje, Vilmos herceg, valamint gyermekeik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg társaságában. Láthatóan a nagy tömeg sem zavarta, magabiztosan vonult a kamerák kereszttüzében.

