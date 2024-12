Alig két hét van már csak karácsonyig, így mindenki a dekorációval bajlódik, és az ünnepi menüt tervezi. Tóth Andi már december elejétől ünnepi üzemmódban van, hogy a vlogjában, a Max Rendelünk-ben hetek óta prezentálja a jobbnál jobb karácsonyi ételeket. A korábbi részben arról is szó esett, hogy az énekesnő egy nagy puttony pénzt kérne karácsonyra. Mivel rengetegen anyagiasnak nevezték ezután a kommentszekcióban, Andi az új részben kifejtette jobban a véleményét.

Tóth Andi elárulta, hogy szerinte mindenki anyagias (Fotó: Szabolcs László)

– Persze, hogy az vagyok! Mindenki az, csak valaki titkolja! – kezdte Andi, akinek az operatőre feltette a kérdést, hogy miért nem egészséget vagy világbékét kívánt.

Mindegyik a pénzzel megoldható, csak mondom. Az egészséghez pénz kell, hogy kutassák, különben ingyen senki nem fog dolgozni. A világbékéhez is az kell, mert mindenki pénzért sír, és ha valaki pénzt kap, rögtön boldog. Ha nem vagy boldog attól, hogy pénzed van, az azt jelenti, hogy nem költöd. A pénz tényleg önmagában nem boldogít, az boldogít, ha költöd

– fejtette ki a véleményét Andi.

Újra szerelmes lenne Tóth Andi?

Tóth Andit az elmúlt időszakban több ismert férfival is hírbe hozták. Egyes spekulációk szerint a fiatal műsorvezető, Miller Dávid oldalán találta meg a boldogságot, ám a románcot igyekeznek titokban tartani, nehogy a külvilág szétrombolja. Azonban a napokban egy újabb férfi oldalán látták, ugyanis a Redditen a közismert influenszerrel, Szépréthy Rolanddal hozták hírbe, aki nemrég még a Dancing with the Stars üdvöskéjével, Mihályfi Lucával alkotott egy párt. Azóta azonban más szelek fújhatnak...