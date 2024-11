Új álompár a láthatáron! Kiszivárgott, ezzel a hírességgel lehet együtt Tóth Andi

Tóth Andi magánélete a mai napig rengeteg rajongóját foglalkoztatja, főleg azért, mert az énekesnő igyekszik határt szabni a kíváncsiskodásnak. Ez főként azután lett így, hogy szakítottak Marics Petivel, hiszen akkor mindenki tudni akarta a részleteket. Végül annyi derült ki, hogy Andi volt az, aki kiadta az énekes útját, és az is egyértelművé vált, hogy véletlenül sem maradnak barátok. Nyilván a rajongókat sokkolta a hír, hiszen álompárnak tartották a fiatalokat, ám ebből is jól látszik, hogy nem minden arany, ami fénylik…

Tóth Andi új párja Miller Dávid lenne? (Fotó: Szabolcs László)

Ki lehet Tóth Andi új párja?

No, azt ugyebár tudjuk, hogy Andi szakított Petivel, és az is köztudott, hogy azóta nem volt az énekesnő életében másik férfi. Legalábbis ő ezt kommunikálta a külvilág számára. Meg azt is, hogy köszöni szépen, ő nagyon jól elvan egyedül, és nem szorul rá arra, hogy egy férfi is legyen mellette. Ezeknek a kijelentéseknek a tudatában tehát érdekes, hogy a rajongók éppen most boronálták össze valakivel kedvencüket, teóriájukat ráadásul még bizonyítékokkal is alátámasztották.

Az egész pletyka onnét indult, hogy megjelent Andi legújabb főzős epizódja a YouTube-on, amiben karácsonyi finomságokat készít. Ebben nyilván még semmi nincsen, azonban a forgatás egy pontján bejelentkezett nála Miller Dávid. Az énekesnő azonnal felvette a telefont, ám jelezte Dávidnak, hogy ki van hangosítva, ugyanis forgat. Ekkor már a fiatal műsorvezető nem is akarta elmondani, miért hívta Andit, majd pár kedves szó után bontotta is a vonalat. Ezt érdemes meghallgatni az alábbi videóban:

Sokaknak feltűnt, hogy az elköszönés akár lehetett több baráti kedvességnél is, és nyilván ezt bele is magyarázták a dologba. A videó alatt számtalan komment érkezett erről, s ha esetleg Andi is elolvasgatja őket, lehet, hogy még őt is meggyőzik arról, hogy tényleg alakul valami közte és Dávid között...

Ez a puszillak nem csak egy sima puszillak volt. Szerintem tuti, hogy együtt vannak…

– Ez nem barátság. Akinek van fiú barátja, az tudja, hogy nem így zajlik egy beszélgetés. Puszillak meg csókollak el sem hangzik ilyenkor. Tuti van itt valami – fogalmazott valaki más, ám valójában csak Andiék tudhatják, hogy ez több-e, mint barátság.