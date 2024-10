Tóth Andi véleménye a férfiakról: Hiúbbak a nőknél

Tóth Andinak mindig is a határozott véleménye a dolgok állásáról. Bár sokszor inkább nyersen fejezte ki magát, az utóbbi időben rengeteget változott, finomodott. Tóth Andi Max Rendelünk című internetes főzőműsorában nemcsak az ételről esik szó, hanem a felvétel közben komolyabb beszélgetések is kisülnek.

Tóth Andi komoly témákban is mindig kifejti az őszinte véleményét (Fotó: Szabolcs László)

A legutóbbi videójában Andi és kollégája arról beszélgettek, hogy a nők vagy a férfiak a hiúbbak. A kérdésre az énekesnő egyből rávágta, hogy szerinte a férfiak sokkal elbizakodottabbak.

– Abszolút a férfiakra jellemzőbb szerintem. Ha mi nézzük magunkat a tükörben, az azért van, hogy Úristen a hajam az jól áll, nem jól áll? Te jó ég most rosszul nézek ki? Te jó ég most felpuffadt a hasam is! Tehát mi inkább ezért nézzük magunkat – fejtette ki a női oldalt. Míg a férfiaknál sokkal inkább a saját magunktól várt megerősítés kapjuk meg, akár azzal is, hogy egyes előadók leveszik a pólójukat a koncert közben.

Még ha úgy nézne ki mint Michael B. Jordan, azt megérteném, de nem úgy nézel ki. Na ez viszont hiúság szerintem. De abszolút vannak nők is ilyenek, természetesen nekem is volt szerencsém találkozni, nem egy darabbal, de szerintem a férfiak hiúbbak

– mondta el a véleményét Andi, aki leszögezte, hogy csak számára nem vonzó tulajdonság a túlzott hiúság.

Ezek a férfi tulajdonságok nem szimpatikusak Tóth Andinak

A korábbi beszélgetésből kapcsán felmerült a kérdés: Mi az a három tulajdonság, ami Tóth Andinak nem tetszik az ellenkező nemben?

– Az első, amit azonnal eszembe jutott az a figyelmesség hiánya. Abszolút más univerzumban vagytok, nem értem, de néha tökre irigylem. [...] A másik a fontossági sorrend, azt se nagyon tudtok tartani, de ezek nem olyan nagy dolgok. Harmadiknak meg talán a kényelmesség, az még nagyon idegesít, hogy biztosra tudnak venni egy munkát, egy kapcsolatot vagy egy barátságot – vallotta be Andi.