Suzy Jollyról vallott: „Az idő mindent megszépít”

Királyvári Zsuzsanna, vagy ahogy koncertjein a rajongói skandálják: Suzy mozgalmas évet zárt, az év vége pedig mindig különleges időszak számára, már csak kiskamasz lánya miatt is. A karácsonyi időszakban a családi békén van a hangsúly, így bár szakításuk nem volt éppen csendes, Suzy volt párjával, Jollyval sem hadakozik ilyenkor.

Suzy a volt párjával való kapcsolatáról mesélt, de új szerelmekről is vallott (Fotó: Csányi István)

Suzy és Jolly kapcsolata mára normalizálódott

– Zsuzsika már nem hisz a Jézuskában, azonban a várakozás, az izgalom ugyanaz nála, mint kisgyermekkorában. Most már elmondja nekem, hogy mi kerüljön a fa alá, azonban mindig igyekszem valami olyasmivel is meglepni, amire nem számít. Nincs nehéz dolgom, hiszen igazi nagylány már, könnyű csajos dolgokkal örömet okozni neki – újságolta boldogan Suzy, aki lapunknak volt férjéről is vallott. A karácsonyfa körül nincs helye hadakozásnak, a viszonyuk egyébként is sokat szelídült az elmúlt években, sőt, Suzy most leszögezte, sosem volt igazán elmérgesedve a helyzet.

Jollyval nem kellett elásnunk a csatabárdot, mert sosem volt olyan köztünk. Minden fontos teendőt megbeszélünk egymással és szerencsére mindig megtaláljuk a közös nevezőt. Az idő mindent megszépít, én pedig örülök a boldogságának, és annak, hogy jól alakul az élete és a karrierje

– nyugtázta a Borsnak nyilatkozva az énekesnő.

Suzy várja még a szívét eltaláló nyilat... (Fotó: Királyvári Zsuzsanna)

Suzy: „Nagyon nehéz ismerkedni"

Az énekesnő korábban már elmondta, hogy várja, hogy eltalálja a szívét Cupido nyila… Ez azóta is érvényes.

– Nagyon nehéz ismerkedni, különösen azzal együtt, hogy nem tudok úgy kimenni az utcára, hogy ne ismerjenek fel az emberek. Sokszor vágytam nagyon a kapcsolatra és félreértés ne essék, nem is vesztettem el az ebbe vetett hitemet, de úgy érzem, hogy egy kicsit bele is fáradtam már a nagy Ő keresésébe. Úgy vagyok vele, hogy jön majd, ha jönnie kell. Anyaként felelős vagyok a gyermekemért, Zsuzsikáé minden prioritás. Mostanában sokkal több időt töltök a szüleimmel is, és hála Istennek a munkám sem kevesebb, mint évekkel ezelőtt. Hajnalban felkelek és azt veszem észre, hogy egyszer csak este lett. Azt hiszem az életvitelemmel sem egyszerű azonosulni, az a kevéske kapcsolati próbálkozásom is ebbe fulladt bele – árulta el a népszerű előadó,