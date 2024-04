Suzy besokallt: „Nem könnyű évek óta ebben a mókuskerékben lenni”

Nehéz időszakon van túl Királyvári Zsuzsanna, azaz Suzy. A népszerű mulatós énekesnő hálás, amiért ennyien szeretik, viszont úgy érzi, nem bánná, ha néha hétköznapi életet élhetne.

Királyvári Zsuzsanna Suzy mindene a színpad, de hétköznapi teendői is nyomják a vállát Fotó: Instagram

„Nem tudok egy pillanatra sem megszabadulni Suzytól”

A Bors felkeresésére Suzy elismerte, egyedülálló anyaként, magánemberként is bőven elég tennivalója van, emellett pedig énekesnői teendőinek is eleget kell tennie. Az utóbbi időben úgy érezte, összecsaptak a feje felett a hullámok.

– A mindennapjaim mostanában szó szerint úgy telnek, hogy reggel felkelek és a következő pillanatban este van. Már két részből áll az online naptáram, egyik a koncertek időpontjaival, a másik fele pedig a mindennapi időbeosztásom – árulta el lapunknak a népszerű énekesnő. – Sokat vagyok a családommal, a szüleimnek is igyekszem ott segíteni, ahol tudok. Nyilván senkinek sem könnyű az élete, de évek óta ebben a mókuskerékben lenni nem könnyű.

Királyvári Zsuzsanna vagyok, édesanya, a szüleim gyermeke, az egyszerű, hétköznapi ember allűrök nélkül, de sajnos mégsem tudok egy pillanatra sem megszabadulni Suzytól.

– Bármerre megyek, mindenhol megismernek, kedvesen üdvözölnek, ami persze jól esik, de azért néha jó lenne csak pár napig felvenni egy láthatatlanná tévő köpenyt – tette a meghökkentő vallomást Suzy, aki bár imádja a színpadot, néha egy kis időre szeretne civil életet, ülőmunkával, kiszámítható időbeosztással.

Imádták Suzy és kislánya duettjét

Bár olykor így érez, összességében nem mondana le a színpadi létről, mindig felvillanyozza, ha mikrofonnal a kezében szórakoztathatja a közönséget. Ráadásul új dalai is készülőben vannak.

– A jövő héten stúdiózok, felvesszük egy új saját dalomat, amihez nagyon örülnék, ha videóklip is készülne – tette hozzá őszinte lelkesedéssel. – Duettektől sem zárkózom el. Néhány éve a kislányommal, Zsuzsikával egy tévéfelvételen rögtönöztünk duettet, ami milliós megtekintésnél jár már Youtube-on.

– Tilinger Attilával is csináltunk egy közös dalt, megpecsételve a huszonéves baráti kapcsolatunkat. Nagyon szeretem vele is a közös munkát, épp a napokban beszéltünk arról, hogy Atti ezzel a duettel belekóstolt velem a mulatós világba, most pedig nem kizárt, hogy hamarosan egy pop-osabb közös dal készül.

„Mesterséges intelligencia már van, de szeretet egyre kevesebb…"

Suzy az utóbbi időben a közösségi médiától is hátrébb lépett.

– Tudom, hogy a közösségi média platformokon jelen kell lenni. Ma már az emberek nagy része online éli az életét, kevesebb a valódi kapcsolat, ez egy kicsit tőlem távol áll. Az is tény, hogy most már bárki bármit posztol, mindenki megtalálja benne a kritizálni valót. Az emberek valamiért élvezik azt, hogy bánthatják a másikat, borzasztó az a rosszindulat, ami az interneten ömlik minden poszt alatt. Ez távol áll tőlem, én nem ilyen ember vagyok, nem bántok senkit és azt sem élvezem, ha engem bántanak – szögezte le az édesanya.

– Próbálok azokra az emberekre koncentrálni, akik szeretnek, hála Istennek ők is sokan vannak, rengeteg kedves privát üzenetet kapok nap, mint nap. Jobb érzés szeretettel fordulni a másik felé és kedvességet adni és kapni, mint látni a gyűlöletcunamit a neten.