Suzy kitálalt exéről: " Nem szeretnék cirkuszi bohóc lenni"

2019 nyarán, néhány hónappal a különköltözésük után vállalta fel Suzy és Jolly, hogy házasságuk zátonyra futott. Az énekes albérletbe költözött, Királyvári Zsuzsanna maradt kislányukkal a családi fészekben. Pont ettől vált olyan viharossá válásuk, ugyanis a közös vagyon tekintetében nem tudtak megegyezni.

A válása után nehéz időszakon ment keresztül Fotó: Bors

A közös vagyon miatt voltak hangos vitáik

A sztárpártól sokáig visszhangzott a sajtó, egymás ellen tett nyilatkozataik pedig csak olaj volt a tűzre, melyről korábban a Borsnak nyilatkozott az énekesnő.

– A vagyonmegosztás a tekintetében továbbra is vannak elvarratlan szálak, de biztos vagyok benne, hogy minden hamarosan megoldódik. Továbbra is a közös házban lakunk Zsuzsikával, nem is tervezzük, hogy elköltözünk innen. A pont az i-re viszont mindenképp békés keretek közt fog felkerülni – fogalmazott Suzy.

Nem csak a magánéletben, a színpadon is egy párt alkottak Fotó: Bors

Igyekeznek távol maradni a figyelő tekintetektől

Azóta eltelt négy év, és úgy tűnik, mára minden rendeződött az egykori házaspár között. Jolly Szuperák Barbara személyében talált rá a szerelem, az énekesnő viszont nem oszt meg a magánélete ezen részéről semmit a nyilvánossággal, egyedülálló édesanyaként próbál elsősorban helyt állni. Suzy most elárulta, hányadán állnak jelenleg exférjével.

– Nem érzem úgy, hogy tőlünk volna hangos a sajtó.

A volt férjem és én is igyekszünk távol maradni a figyelő tekintetektől, és próbáljuk elkerülni az olyan helyzeteket, amikből híreket lehet kreálni.

– A közösségi médiában is azért vagyok passzív, mert manapság már egy Insta-sztoriból is cikkek születnek, én pedig nem szeretnék cirkuszi bohóc lenni. Énekelni szeretnék, ez a hivatásom, a közönség szeretete éltet, és azt hiszem, a dalaimat és a koncertjeim hangulatát többre értékelik az emberek, mint a hangos szalagcímeket velem kapcsolatban. Jollyval amúgy teljesen kiegyensúlyozott a kapcsolatunk, amit szükséges, megbeszélünk – nyilatkozta a Star magazinnak az énekesnő, majd sejtelmesen arra is utalt, szabad-e a szíve. – Ugyanakkor elváltunk, és neki is saját élete van az új párjával, ahogyan nekem is megvan a privát szférám, amelyről egyelőre többet nem szeretnék mondani, mert babonás vagyok – árulta el Suzy.