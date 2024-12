"Micsoda év volt..." – Stana Alexandra különleges visszatekintést tartott

Még néhány hét, és véget ér a 2024-es esztendő. Sokan már ilyenkor szeretnek visszatekintést tartani, és feleleveníteni az elmúlt hónapok fontosabb eseményeit. Így tett Stana Alexandra is, akinek igazán nem lehet oka a panaszra: a profi táncosnő ugyanis egy igazán aktív, intenzív, eseményekben gazdag évet tudhat a háta mögött, aminek ráadásul még mindig nincs vége!

Stana Alexandra mozgalmas évet tudhat a háta mögött / Fotó: TV2

A Dancing with the Stars immár oszlopos tagja korábban egy igazán pörgős évet kívánt magának, ami maradéktalanul valóra vált: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a videó, amelyet a táncosnő nemrég az Instagram-oldalán osztott meg a követőivel.

Micsoda év volt és még nincs vége!

- jegyezte meg a posztjában Stex, a csatolt felvétel mellett, amin a különböző fellépései mellett jelenetek láthatók a Zsákbamacskából, amelynek idei évadában Marics Peti és Pető Brúnó segítőjeként vett részt, valamint a Dancing with the Stars ötödik évadából is: a táncosnő ezúttal Kucsera Gábor partnereként lépett színpadra, mígnem néhány héttel ezelőtt búcsúzniuk kellett a műsortól.