Marics Peti visszatér a Dancing with the Stars-ba

Tavaly sokakat meglepett a táncos show-műsorban nyújtott teljesítményével az énekes. Marics Peti már az első adástól nagyon jól menetelt Stana Alexandra oldalán, akivel egészen a döntőig jutottak, végül másodikok lettek. A páros most újra összeáll, mindenki nagy örömére, ráadásul nem is akárhol, a Dancing with the Stars fináléjában.

Marics Peti Stana Alexandra oldalán visszatér a Dancingbe (Fotó: Bors)

Marics Peti újra táncol

Nagyon húzós időszak van a ValMar népszerű énekese mögött, de még így az ünnepek előtt lép egy merészet. Marics Peti az egyik főszereplője a nyáron forgatott Hogyan tudnék élni nélküled? című filmnek, majd elkezdődtek a visszatérő Megasztár válogatói, amit az élő adások követtek. A napokban pedig már táncpróbákra jár, már gyakorolnak a DWTS döntőjére, ahol extra produkcióként lép színpadra, többek közt egykori táncpartnerével, Stana Alexandrával.

− Jaj, nagyon jó újra együtt táncolni, olyan, mintha tegnap lett volna a tavalyi évad – mesélte a Borsnak a gyönyörű táncosnő.

Nagyon jó páros voltunk, Petivel arról beszéltünk, olyan, mintha előző életünkben már táncoltunk volna együtt. Olyan jól vezetett a parketten, teljesen megbíztam benne az emeléseknél is. És most újra együtt próbálunk, a döntőben visszatérünk, egy Demjén dal fog szólni, a produkcióban a Hogyan tudnék nélküled című film négy szereplőjéből ketten benne lesznek, nagyon vidám, ugyanakkor vívódós lesz, többet nem árulhatok el, legyen meglepetés!