Sokan vártak már erre: Stana Alexandra és Marics Peti közös fotóval jelentette be az örömhírt

Nagyon senkinek sem kell bemutatni, hogy a Dancing with the Stars negyedik évada nemcsak a látványos produkciók miatt tartotta lázban a közönséget, hanem a versenyzők közti kapcsolat miatt is, hiszen sokan romantikus pillantásokat véltek felfedezni a táncpartnerek között.

Végre együtt Stana Alexandra és Marics Peti Fotó: TV2

Szerelem a színpadon

Mint az kiderült, Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsán be is igazolódott a gyanú, hogy bizony több van köztük puszta munkakapcsolatnál, azóta már hivatalosan is egy párt alkotnak. Mellettük legalább ugyanakkora rajongótábora volt Marics Peti és Stana Alexandra párosának, főleg miután kiderült, hogy a gyönyörű táncos szakított Meggyes Dáviddal.

Végre: együtt Stana Alexandra és Marics Peti

A rajongók már azt is énekes és Alexandra között bimbódzó kapcsolatnak tudták be, azonban mindketten tagadták, hogy ennek lenne bármiféle valóság alapja. Többször is hangsúlyozták, hogy valóan nagyon szoros kapcsolat alakult ki köztük, de csak baráti a dolog, most azonban a követőik egyként kaptak a szívükhöz, ugyanis közös fotóval jelentkeztek.

Méghozzá korábbi „ellenfelük”, Lissák Laura társaságában, ugyanis Peti hamarosan új videóklippel jelentkezik, és ehhez hívta segítségül a szexi táncos lányokat. A fotó pedig megárt beszél, percek alatt el is árasztották a gratuláló kommentek.

Egy tízes skálán mennyire várjátok a videoklipet? Mi nagyon jól éreztük magunkat!

– írta Stana Alexandra az igencsak szexire sikeredett fotókhoz.