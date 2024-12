Szexi, fehérneműs fotókkal lepte meg rajongóit karácsony alkalmából Stana Alexandra. A Dancing with the Stars oszlopos tagja korábban már elárulta, nála ilyenkor kötelező darab az Igazából szerelem című film, egy kérdezz-felelek során pedig a kedvenc karácsonyi ételeiről is lerántotta a leplet.

Stana Alexandra iszonyat dögös fotókkal jelentkezett karácsonykor / Fotó: Ladóczki Balázs

A minap a gyönyörű táncosnő néhány lélegzetelállító fényképpel jelentkezett Instagramon, amelyeken a karácsonyfa mellett pózolt, csipkés fekete fehérneműben, piros blézerben, a kiskutyájával az oldalán. A rajongói teljesen el voltak bűvölve Alexandra szépségétől.

Uram Isten!

- kapott levegő után a szexi fotók láttán az egyik követő.

Gyönyörű szép vagy!

- bókolt egy másik kommentelő.

Legszebb vagy!

- áradozott egy újabb lelkes rajongó.