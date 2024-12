Kiskutyájáról tett vallomást Stana Alexandra: nem szeretné, hogy szenvedjen

Eljött a karácsony, így sztárjaink is jól megérdemelt pihenésüket töltik. Stana Alexandrának is volt ideje újra rajongóira fókuszálni, ami miatt Intagram-oldalán rögtön tartott is egy kérdezz-feleleket 24 órán keresztül elérhető sztoriban, amely során olyan dolgokat is elárult magáról, hogy ki nem állhatja a bejglit.

Kérdezz-felelek "játékot" tartott Instagramján. Fotó: TV2

A karácsony kapcsán például arra is sokan kíváncsiak voltak ünnepi fotózása láttán, hogy kiskutyáját, Noir-t például beöltözteti-e:

Próbálom nem kínozni szegényt, idén csak egy masnit kapott. De kint a hidegben kénytelen felvenni az általam választott giccses kutyapulcsikat

- válaszolt a Dancing with the Stars profi táncosa utalva arra, Noirnak a rövid szőre miatt extra védelem kell télen séta közben.

Természetesen emellett a legtöbb kérdés az ünnepekkel kapcsolatban érkezett. Így kiderült Szandi kedvenc ételei közé tartozik a kacsamáj, a töltött káposzta és a francia saláta, a bejglit azonban nem szereti kicsit sem és újévi fogadalmat sem szokott tenni. De arról is mesélt, ő hogyan küzd meg az izgalommal a táncparkettre lépés előtt:

Nagyon fontos milyen gondolatokat táplálsz a buksidba, mert úgy fogod érezni magad. Ha azt mondogatod izgulok, nem fog menni, akkor valószínűleg így is lesz. Próbáld pozitív irányba forgatni az egészet és sokkal könnyebb lesz minden. Mond magadban, hogy igenis képes vagyok rá, nem izgulok, semmi sem tragédia. Nekem ez sokat segített.