Közeleg a karácsony: Tolvai Reni vetkőzik, Rubint Réka beöltözik, Ördög Nóra dalra fakad – így készülnek a sztárok az ünnepekre

Karácsony közeledtével a világ minden táján emberek milliárdjai készülnek az ünnepekre: ajándékok, ünnepi menük, fények és családi pillanatok teszik teljessé az év ezen időszakát. De vajon hogyan ünnepelnek a hírességek, akik ilyenkor sem zárják ki a rajongóikat az életükből? Néhányan már megmutatták.

Karácsony 2024: Ördög Nóra és családja idén sem hagyta ki az ünnepi dalt (Fotó: Máté Krisztián)

Ördög Nóra karácsonya: ez idén sem maradt el

A Nánási család nem marad ki a szórásból, ha karácsonyról van szó, immáron hetedik éve készítenek karácsonyi dalt, amelyet idén Sofi énekel, de a korábbi években volt már Tóth Andi, Tóth Vera, Takács Nikolas, de Wolf Kati és Vastag Tamás is a családi előadójuk.

Rubint Réka már beöltözött

Nem kell nagy dolgokra gondolni, ha romantikáról van szó, az ország fitneszguruja nem vágyik másra, mint élete szerelmére, Rubint Rékára. A sztárházaspár mesébe illő életébe sok nehézség akadt már, de a köteléküket semmi nem gyengítette meg. A karácsony pedig náluk is szent és sérthetetlen. Hogy mi kerül a fa alá a Schobert családban, természetesen még rejtély, azt azonban tudni lehet, hogy Réka kimondottan szeret élményt ajándékozni, hiszen olyankor közös időt és életreszóló élményt is ad egyszerre. Norbi úgy tűnik, már ünnepi hangulatban van, közösségi oldalán egy pulcsis, Grinch feliratú fotót osztott meg Rékáról azzal a képaláírással: „A karácsony közeleg, de a Grincsem, az én kicsi Kincsem már itt van.” A gondolatot még néhány szívecskés emojival koronázta meg.

Dávid Petra új külsővel indul neki

A Házasság első látásra korábbi évadának szereplője vélhetően már megkapta a legnagyobb ajándékot saját magától, hiszen nemrég megműttette a melleit. A csinos fitneszedző a kezdeti nehézségek után rohamtempóban javult, szűk két héttel a műtét után már teljesen jól van, így az ünnepre vélhetően már telt keblekkel és szebb dekoltázzsal készülhet. S ha ez nem lenne elég, a karácsony legikonikusabb nótáját is előszedte, majd videóban dalra fakadt, persze, csak viccből.

Tolvai Reni hozza megszokott formáját

Az énekesnő gyakran jelentkezik be közösségi oldalán férfiak fantáziáját megmozgató tartalmakkal, és nagyon úgy tűnik, hogy a karácsony kapcsán is tudja ebből a megközelítésből szemléli a dolgokat. Reni ugyanis legutóbbi bejegyzésében anyaszült meztelenül huppant bele a fürdőkádba egy fotó kedvéért, s bár értelemszerűen nem látszik belőle semmi, mindenképpen pikáns lett a végeredmény. Tegyük hozzá, az énekesnő pontosan tudja, hogyan nyűgözze le rajongóit, hiszen készült egy karácsonyi fotósorozat is, ahol gyönyörűen fest, arról a videóról nem is beszélve, ami kimondottan az ünnepekre készült Dér Henivel, nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival közösen.