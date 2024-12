Megdöbbent Magyarország: élő adásban derült ki, Sebestyén Balázs betegséggel küzd

A Balázsék című műsor hagyománnyá vált disznóvágása idén sem maradt el, és a szokásokhoz híven óriási mulatság kerekedett belőle. A Rádió 1 reggeli műsorában nemcsak pálinka és hagymás vér folyt, hanem egy meglepő vallomás is elhangzott: Sebestyén Balázs megosztotta a hallgatókkal, hogy valószínűleg koffeinallergiával küzd.

Sebestyén Balázsék disznóvágással búcsúztatták el az évet (Fotó: Huszár Márk)

Sebestyén Balázsról mindig kiderül valami

Sebestyén Balázs kollégája, Ráskó Eszter indította el a témát, ugyanis a stáb, a mai disznóvágás következtében már a fél hetes hírek után elkezdtek pálinkázni, csakhogy hűek maradjanak a vidéki hagyományokhoz.

Ekkor mesélt Eszter arról, hogy a bátya alkoholallergiában szenvedett. Ha egy kortyot is ivott, csillapíthatatlanul elkezdet tüsszögni.

Nem is hallottam még ilyenről, hogy alkoholallergia

– reagált Sebestyén Balázs

Nekem a kávénál szokott ilyen lenni, hogy iszom egy kortyot és tüsszögök tőle, ez szokott lenni. Ha túltolom a koffeint, akkor nagyon viszket az orrom. Van egy masszív orrviszketésem, és mondták, hogy ez koffein allergia

– folytatta a műsorvezető.

Balázsék sztorija ismét tanulságos (Fotó: hot! magazin)

Mik a tünetek?

A koffein allergia ritka, de létező jelenség. Magyarországon nincs elérhető pontos statisztikai adat az előfordulásáról, az érintetteknél már egészen kis mennyiségű koffein is komoly tüneteket okozhat, például: szédülés, fejfájás, heves szívdobogás, hányinger, szorongás vagy remegés. Sebestyén Balázs esete még ebben is rendhagyó.

Disznóvágás, pálinka és mulatós

A koffeinmentes reggel ellenére Balázs remek formában vezette az adást, amelyben ismét a hagyományos disznóvágás kapta a főszerepet. A rádió irodaházának teraszán már hajnalban elkezdődött az előkészület, és természetesen a pálinkás pohárköszöntő sem maradt el, hangulathoz illő zenei kísérettel együtt.

Ma is bebizonyították, hogy még a legszokatlanabb témák is – legyen az koffein allergia vagy hagymás vér – képesek összehozni a hallgatókat. A műsor nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is volt: Ráskó Eszter testvérének és Balázs története ékes példája annak, hogy érdemes figyelni a testünk jelzéseire, és bátran változtatni, ha szükséges.