Balázsék: „Na pufikáim” – Kigúnyolta társait Sebestyén Balázs

A Balázsék című népszerű reggeli rádióműsor idén sem szűkölködött meghökkentő ötletekben. Rákóczi Feri és Ráskó Eszter ezúttal a szokásos karácsony utáni fogyókúrát előzték meg, és már szeptember 2-án belevágtak az „Adventi body” kihívásba. A cél? Formába lendülni az ünnepekre, hogy a bejgli és a töltött káposzta már büntetlen élvezet legyen. Az út nem volt könnyű, és a végeredmény is tartogatott meglepetéseket.

Balázsék belevágtak a nagy adventi body fogyásba (Fotó: Rádió1)

Balázséknál nem szokatlanok az ilyen jellegű megpróbáltatások

Rákóczi Feri reggeli rádiós karriere során többször megkísérelt már lefogyni, sokszor kifejezetten szép eredménnyel büszkélkedhetett, így most ismét belevágott, ezúttal viszont kollégáját, Ráskó Esztert is húzta magával. Lakatos Péter erőnléti szakember segítette fogyásukat, aki tanácsokat adott az étrend és edzésterv kapcsán, és még Eszter alvásproblémáira is rávilágított. Mindeközben Sebestyén Balázs viccesen bátorította őket, mint kívülálló, ugyanis Balázs mára már nagy „kondis” hírében áll. Ő tette szállóigévé a „kell a test” kifejezést.

Balázsék sok hallgatót inspiráltak életmódváltásra (Fotó: Huszár Márk)

Balázsék bejelentése meglepőre sikeredett

A kihívás zárásaként december 18-án, szerdán reggel fény derült arra, ki, mennyit fogyott. Az eredmény megdöbbentő volt.

Na most ahhoz képest, ahogy rátok nézek, ilyenkor, azért egy három hónapos fogyókúra után, azért máshogy szoktak az emberek kinézni

– jelentette ki Sebestyén Balázs.

Mi szomorúbbnak?

– kérdezett vissza Eszter viccesen.

– Na pufikáim – kezdte Balázs.

A sort Rákóczi Feri indította. – Na gyerünk pufi, mérlegre pufi – biztatta kollégáját Sebestyén. Feri az „Adventi body” kihívás kezdetén 121,8 volt, a végeredmény pedig 115,8 kilogramm lett. Hozzátette, volt az 112 kiló is, csak aztán Balázs elvitte őket Norvégiába, ahol három kiló pluszt visszaszedett, így természetesen mindenről Balázs tehet. Rákóczi Feri eredménye egyébként sikeresnek számít, mivel a 6 kilogrammos fogyás három hónap alatt egy egészséges mértéknek számít.

Balázsék fogyása nem sikerült túl jól (Fotó: hot! magazin)

Ráskó Eszter még otthon mérte meg magát

Én egy dekát sem fogytam

– kezdte viccesen Eszter.

Viszont fél kilót híztam és várjatok, el kell hogy mondjam, amikor eljöttem ide az első próbaadásra, akkor hat és fél kilóval voltam kevesebb mint most – hát tönkretettétek az életemet, elvettétek tőlem a reményt, az érpályáimat, a koleszterinemet, az alvás minőségemet, mindent elvettetek tőlem, de még így is megérte

– folytatta.