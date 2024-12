Nagy gondban vannak Ördög Nóráék: nem tudják, melyiket válasszák

Napok kérdése, és itt a karácsony, amit már a hazai celebek is tűkön ülve várnak. Bár a hagyomány szerint szenteste szokás felállítani a karácsonyfát, sokan ezt hamarabb is megteszik: Kulcsár Edina például kifejezetten nagy megütközést keltett azzal, hogy a családjával már novemberben feldíszítette a fájukat, de a napokban Ördög Nóra is sort kerített erre.

Ördög Nóráék nagy dilemmával találták szembe magukat / Fotó: Mate Krisztian

Bár férje, Nánási Pál korábbi Instagram-bejegyzése alapján a műsorvezető már feldíszítette a fájukat, nemrég annak megvásárlásáról osztottak meg egy fényképet a Nánásiék nevű oldalukon: ezzel együtt pedig egy nagy problémára is felhívták a figyelmet, amivel bizonyára sokan szembesülnek ilyenkor.

December legnagyobb dilemmája: melyik fenyőfa a legtökéletesebb?

– tették fel a kérdést a posztban, mialatt a csatolt fotón Ördög Nóra és Nánási Pál lánya, Mici látható a fenyők között.