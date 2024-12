Ördög Nóra már visszaszámol

Ördög Nóra 2024-ben sem unatkozott, sőt! Szó szerint ki sem látott a munkákból. Ez alapján az sem csoda, hogy a sztáranyuka alig várja, hogy vége legyen az év végi hajtásnak és a családja körében megpihenhessen.

Ördög Nóra rengeteg műsorban szerepelt idén - Fotó: SZL

Ördög Nóra az ország egyik legnépszerűbb női műsorvezetője; felsorolni is nehéz hány műsor köthető a nevéhez. A TV2 képernyőjén év elején napi szinten köszöntött minket a Next Top Model Hungary műsorában, az év második felében pedig sokan vártuk, hogy esténként a Fülöp szigetekre repüljünk vele, ahol az Ázsia Expressz 5. évadát vezette, emellett pedig a Séfek Séfe című műsorban is ő köszöntötte a nézőket hétköznaponként.

Év végén pedig szebbnél szebb ruhakölteményekben csodálhattuk a Dancing with the Stars zsűritagjaként, illetve Till Attila mellett a nagysikerű Megasztár női műsorvezetőjeként.

Mindemellett nem hanyagolhatta el a saját szépségmárkáját sem, a családi YouTube csatornájukról nem beszélve. Ennyi munka után senki sem csodálkozhat azon, hogy a közkedvelt híresség számolja a napokat a nyugodt, csendes, pizsamás otthonlétig, ahol smink nélkül, kócosan önmaga lehet, és senkivel és semmivel nem kell foglalkoznia csak és kizárólag a családjával.

Ördög Nóra családja rajong a karácsonyért

A karácsony egyébként is a kedvenc ünnepe a Nánási családnak, december elejétől számolják a napokat a szeretet ünnepéig, ahol a szülők félreteszik a munkát, és mindannyian bekuckóznak a karácsonyfa köré, ahol kihasználnak minden közös meghitt, családi pillanatot.

Ördög Nóra a közösségi oldalán mutatta meg, hogy milyen gyönyörűen díszítették fel a karácsonyfájukat, ami mellett ülve csak arra vágyik, hogy végre véget érjen a hajtós időszak.

Nyugi, már csak pár nap és indulhat a karácsonyi bekuckózás!

– írta Nóri az Instagram oldalára.