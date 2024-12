Lovas Annabella eltűnése: Ebben a hotelben találtak rá A Nagy Ő sztárjára

Egy vízparti, kétcsillagos hotelben tartózkodott az eltűnt Lovas Annabella!

Egy ország aggódott Lovas Annabelláért (Fotó: TV2)

Ahogy arról a Bors már beszámolt, A Nagy Ő négy évvel ezelőtti szereplőjét november 29-e óta kereste a rendőrség és nem túlzás azt állítani, hogy egy ország aggódott érte, nem véletlenül.

Lovas Annabella ugyanis meglehetősen furcsán kezdett viselkedni a közösségi médiában, a rajongók nem értették, mi történhetett a lánnyal. Végül aztán kiderült: Annabella sokkoló diagnózist kapott, mellrákkal küzd, amiről nem szívesen beszélt, hiszen valószínűleg őt is lesújtotta a hír.

Éppen ezért inkább a spiritualitás felé fordult, majd elkezdett utazgatni a nagyvilágban. Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is járt az elmúlt egy évben, ahonnan a jelek szerint nem jött haza. A magyar rendőrség oldalán ugyanis megjelent a napokban egy körözés, miszerint Annabella hollétéről november 29-e óta nem volt elérhető semmilyen információ.

A police.hu-n látható körözés mellett a spanyol hatóságok is keresték a lányt, s még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztotta az eltűnését. A leírásban ráadásul az is szerepelt, hogy a keresett személy "persona vulnerable", azaz "labilis személy".

A sok rossz hír után azonban végre jó hír érkezett, ugyanis a spanyol La Provincia nevű lap december 13-án arról számolt be, hogy csütörtök délután megtalálták a lányt egy hotelben a Kanári-szigeteken.

Lovas Annabella eltűnése: Ebben a hotelben találtak rá a Nagy Ő szereplőjére

Annabella egészen pontosan a MUR Apartments Buenos Aires nevű szálloda egyik szobájában tartózkodott, és akkor bukkantak rá, amikor már készült elhagyni a Gran Canarián, közvetlenül a vízparton található, medencés szálláshelyet.

Ebben a hotelben volt Lovas Annabella (Fotó: www.booking.com)

Az egyik legnagyobb szállásfoglaló portál leírása szerint a szálloda kifejezetten jó, 8,4-es értékelésű, jelenleg is telt házas és bár csak kétcsilagos, ideális körülményeket biztosít.

– Az Aparthotel Buenos Aires épülete Playa del Ingles üdülőhelyének központjában található, 800 méterre a strandtól. A szálloda ingyenes Wi-Fi zónával és a szabadtéri medencére néző erkéllyel rendelkező apartmanokkal várja vendégeit. A Buenos Aires Apartments az üdülőhely nyüzsgő Yumbo bevásárlóközpontja mellett található, ahol számos bár, üzlet és étterem található. A modern apartmanok síkképernyős műholdas TV-vel és kanapéval ellátott nappalival rendelkeznek. Saját fürdőszoba, valamint jól felszerelt konyhasarok áll rendelkezésre hűtőszekrénnyel, mikrohullámú sütővel és kávéfőzővel. Az Aparthotel Buenos Aires étteremmel, TV-szobával és zongorabárral rendelkezik. A medence melletti bárban harapnivalók állnak rendelkezésre