Mindent rögzített a kamera! L.L. Junior és Király Linda mégis együtt van? – Videó

L.L. Junior és Király Linda románcáról már két éve mennek a találgatások, hiszen annak idején a fél ország arról beszélt, hogy titokban találkozgat egymással az énekesnő és a rapper. Minden egy olasz nyaralásból indult ki, ugyanis szinte egy napon, ugyanabból a csodálatos olasz városból, Positanóból jelentkeztek be. Bár idővel ez a pletyka kezdett elfelejtődni a netezők körében, idén nyáron ismét horogra akadt némi csámcsogni való. Lapunk olvasója ugyanis látni vélte a két zenészt csókolózni a Lupán...

Újra L.L. Junior és Király Linda románcáról pletykálnak

Miután felütötte a fejét a Lupás szóbeszéd, mindenki csak kapkodta a fejét, hiszen akkoriban Junior se veled, se nélküled kapcsolatban volt Dárdai Blankával. Hogy éppen ennek a románcnak a "veled" vagy a "nélküled" fázisa volt, azt nem tudjuk pontosan, azonban mindenképp elgondolkodtató volt ez a pletyka. Persze, csak addig, amíg Linda lapunknak nem vázolta, hogy pontosan mi a helyzet:

Utoljára tavaly jártam a Lupán. És nem győzöm elégszer elmondani, több mint 20 éve ismerem Juniort, nagyon jóban vagyunk, de csak barátok vagyunk!

– fogalmazott a Borsnak még nyáron az énekesnő, aki egyébként már korábban is hangoztatta, hogy Juniorral csupán csak barátok, és nevetnek minden kombináláson. Valószínűleg akkor a következő videó is megmosolyogtatja majd őket, ami a minap a TikTokon kezdett el terjedni.

Nos, a felvételen azt láthatjuk, hogy Junior egy klubban ad koncertet, ám kísérője ezúttal nem az állítólagos barátnője, Dárdai Blanka, hanem Király Linda volt. Bizony, az énekesnő a színpad mellett bulizott a rapper dalaira, s láthatóan nagyon jól érezte magát. Természetesen a netezőknek több sem kellett ahhoz, hogy ebbe is többet lássanak bele, egyből elkezdték gyártani az elméleteket. Szerintük ugyanis az, hogy Linda ott volt Junior buliján, csak azt jelentheti, hogy együtt vannak.

Elméletüket az sem zavarta meg, hogy akár az énekesnő is felléphetett a helyszínen, illetve ha már megemlítettük Blankát, arról is beszélnünk kell, hogy Linda életében is van valaki. Ő nem más, mint egy régi szerelem. Simonnal töltötte Linda az egész nyarat, s bár a turista vízuma miatt a férfinak vissza kellett utazni Amerikába, decemberben elvileg ismét meglátogatja az énekesnőt...