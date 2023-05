Egyre többen beszélik: Egy párt alkot Király Linda és L.L. Junior?

Furcsa páros: ha megpróbáljuk elképzelni egymás oldalán Király Lindát és L.L. Juniort, valahogy nem ugrik be egy életszerű kép… A két énekes élete, sorsa, karrierje olyan sok ponton eltér, hogy valahogy nem látszik a kereszteződés. Mégis mindenki erről beszél…. Vajon van alapja a pletykáknak?

Vajon Király Linda is hallotta a pletykákat? (Fotó: Tv2)

Közös nyaralás Lindával?

Kevés szebb nyaralóhely létezik Európában, mint Positano, a Nápolytól délre eső Amalfi-part egyik legismertebb városa, az UNESCO Világörökség részeként nyilvántartott nyaralóhelye. Az azúrkék tengerpart mágnesként vonzza a turistákat, köztük rengeteg magyart, ideértve természetesen a celebeket is, akik büszkén pózolnak az Instagram oldalaikon a fehér sziklák előtt.

Hogy, hogy nem, tavaly nyáron egyszerre egy időben itt nyaralt Király Linda és L.L. Junior is. Az Instagram-oldalaikon történt bejelentkezések után természetesen azonnal elindult a pusmogás: a két énekes biztosan nem véletlenül találkozott ott, talán együtt utaztak, és azért fotózkodnak külön, mert nem akarják felvállalni a kapcsolatukat. Az akkor feltett kérdésekre soha, senki nem kapott választ, és a pletykák el is ültek azonnal, ahogy Dárdai Blanka belépett Junior életébe.

Junior szerelmes lett

2022 szeptemberében egyre több árulkodó jel utalt arra, hogy L.L. Junior beleszeretett a nála jóval fiatalabb kolléganőjébe, Dárdai Blankába. A páros előbb a közösségi oldalaikon üzengetett egymásnak, aztán szép lassan elkezdtek közös képeket is posztolni, így akkorra már nem volt kérdés: egy párt alkotnak. A románcuk – most már tudjuk – nem tartott nagyon sokáig, egy évet sem bírtak ki egymással, körülbelül fél év után épp a napokban jelentette be Junior, hogy véget ért a románc. A szakítás híre pedig újra a felszínre hozta a régi pletykát: mi van, ha Király Linda miatt mentek szét?

Barátság extrákkal

Az interneten terjedő legfrissebb pletykák szerint valaki látta, amint Junior épp Király Linda 13. kerületi lakásából távozik… A városban azt beszélik, hogy a két énekes között régóta tartó szoros viszony van, ami jó barátság, némi extrával. A jól értesültek tudni vélik, hogy többször is ugyanabba a társaságba mennek, hiszen vannak közös barátaik, ahol mindig jól érzik magukat együtt.

A pletykák már odáig mentek, hogy állítólag pont Linda miatt lett vége Junior és Blanka kapcsolatának is, erre azonban semmilyen kézzelfogható bizonyíték nincs. Ahogy arra sem, hogy Linda és Junior között több lenne, mint barátság. De, ha már ilyen sokan beszélik ezt, kérdezzük meg az érintetteket!

LL. Junior a napokban látogatott el Hajdú Péterhez a Frizbi TV-be, ahol őszintén beszélt a válásáról, a folyamatban lévő gyermekelhelyezésről is, és természetesen a Lindával való viszonyáról.

A pénteken adásba kerülő beszélgetésben többek között ez hangzik el:

- Olaszországban összefutottunk, de külön társasággal voltunk. Most, hogy a Blankával van ez a rumli, előhozták a tavalyi pletykákat – magyarázta Junior, majd hozzátette: - 25 éves ismeretség a mienk. Vicces, hogy Blanka és Király Linda egy kerületben laknak, közel egymáshoz. Mi haverok vagyunk, bulizunk. Kölcsönös tisztelet van köztünk, ennyi.

Király Linda egy pár percig hangosan kacagott miután felhívtuk telefonon és megkérdeztük tőle, hogy mi igaz a szóbeszédből.

- Nincs erről igazán mit mondani. Semmi alapja nincs a pletykának. Olaszországban két külön társasággal voltunk, tényleg véletlenül találkoztunk.

De tegyük is tisztába a dolgokat: Kezdem azzal, hogy az elmúlt hónapokban alig voltam itthon, az Egyesült Államokba szólított a munkám, többet tartózkodom a tengerentúlon, mint Magyarországon. Aztán azzal folytatnám, hogy világ életemben irtóztam attól, hogy valaki ismerkedni kezd egy párkapcsolatban élő másikkal, ez egész egyszerűen nem én vagyok. Végezetül pedig: Juniort nagyon tisztelem, együtt indult a karrierünk, és barátságban vagyunk. Ja, és öt éve vagyok szingli, és ez az állapotom még mindig tart. Remélem ezzel mindent elmondtam.